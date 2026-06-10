كهرباء دير الزور: تضرر عدد من الآبار الجوفية جراء ‏سرقة محولات كهربائية في الريف الشرقي

دير الزور-سانا‌‎ ‎

أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور اليوم ‏الأربعاء، أن مجهولين قاموا بسرقة ثلاث محولات ‏كهربائية في مدينتي العشارة والقورية بريف المحافظة ‏الشرقي، ما أدى إلى تضرر عدد من آبار المياه الجوفية. ‏

وذكرت المحافظة عبر منشور لها على فيسبوك، أن ‏المحولات كانت تغذي عدداً من آبار المياه الجوفية في ‏المنطقتين، ما أدى إلى خروج الآبار من الخدمة وتأثر ‏تزويد المواطنين بالمياه‎.‎

وأوضحت الشركة أن الورشات الفنية باشرت الكشف ‏على المواقع المتضررة لتقييم حجم الضرر، تمهيداً ‏لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعادة التغذية الكهربائية، ‏حفاظاً على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين‎.‎

وكانت شركة كهرباء دير الزور تمكنت في الرابع من ‏الشهر الجاري من استرداد كمية من المواد الكهربائية ‏المسروقة بلغ وزنها (354 كغ) من مرس الألمنيوم ‏للتوتر بمقاطع مختلفة، وقامت مديرية الأمن الداخلي في ‏منطقة الميادين بريف المحافظ الشرقي بتسليمها إليها‎.‎