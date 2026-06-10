كهرباء دير الزور: تضرر عدد من الآبار الجوفية جراء ‏سرقة محولات كهربائية في الريف الشرقي

دير الزور-سانا
أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور اليوم الأربعاء، أن مجهولين قاموا بسرقة ثلاث محولات كهربائية في مدينتي العشارة والقورية بريف المحافظة الشرقي، ما أدى إلى تضرر عدد من آبار المياه الجوفية.
وذكرت المحافظة عبر منشور لها على فيسبوك، أن المحولات كانت تغذي عدداً من آبار المياه الجوفية في المنطقتين، ما أدى إلى خروج الآبار من الخدمة وتأثر تزويد المواطنين بالمياه.
وأوضحت الشركة أن الورشات الفنية باشرت الكشف على المواقع المتضررة لتقييم حجم الضرر، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعادة التغذية الكهربائية، حفاظاً على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكانت شركة كهرباء دير الزور تمكنت في الرابع من الشهر الجاري من استرداد كمية من المواد الكهربائية المسروقة بلغ وزنها (354 كغ) من مرس الألمنيوم للتوتر بمقاطع مختلفة، وقامت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الميادين بريف المحافظ الشرقي بتسليمها إليها.