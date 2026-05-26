قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أعمال تجريف غرب قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت جرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء باتجاه قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن الجرافة قامت بتنفيذ أعمال تجريف في الأراضي الواقعة غرب قرية الرفيد.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت أمس الإثنين في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش أحد المنازل، قبل أن تنسحب.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، عبر ‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على ‏المواطنين ‏من خلال المداهمات ‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف.



وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد على ‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‏السوري ‏باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل ‏من الجنوب السوري.