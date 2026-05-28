قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتطلق قنابل دخانية

القنيطرة-سانا
توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت في القرية، وقامت بإطلاق عددٍ من القنابل الدخانية أثناء تواجد الأهالي بالقرب من تلة صغيرة في القرية، قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي إصابات.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الأربعاء، في محيط تل كروم، وأخرى في الطريق الواصل بين قرية أم باطنة وبلدة جبا بريف القنيطرة الشمالي.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.