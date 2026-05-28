قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتطلق قنابل دخانية

القنيطرة-سانا‏

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي‎.‎

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت في القرية، وقامت بإطلاق عددٍ من ‏القنابل الدخانية أثناء تواجد الأهالي بالقرب من تلة صغيرة في القرية، قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي إصابات‎.‎

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الأربعاء، في محيط تل كروم، ‏وأخرى في الطريق الواصل بين قرية أم باطنة ‏وبلدة جبا بريف القنيطرة ‏الشمالي.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على ‌‏المواطنين ‏من خلال المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ولا ‌‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل ‌‏من الجنوب السوري.