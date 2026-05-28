إنقاذ شابين كانا على وشك الغرق أثناء سباحتهما في نهر الفرات بمحافظة دير الزور

دير الزور-سانا
أنقذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس، شابين كانا على وشك الغرق أثناء سباحتهما في نهر الفرات بمحافظة دير الزور.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن الفرق المتخصصة بالغطس المائي التابعة للوزارة قامت بالتدخل السريع، وأنقذت الشابين، ونقلتهما إلى مكان آمن.
وفي السياق ذاته انتشل أهالي بلدة الشعفة جثمان طفل فُقد يوم أمس أثناء سباحته في نهر الفرات، وذلك بعد عمليات بحث استمرت لساعات.
وكان الدفاع المدني السوري ذكر أمس، أن طفلين توفيا غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات في قرية الخريطة، بينما توفي طفل ثالث غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الزغيّر في ريف دير الزور.
وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعوتها للأهالي إلى الامتناع عن السباحة في نهر الفرات، نظراً لخطورة التيارات المائية وسرعتها، كما تؤكد على ضرورة تشديد الرقابة على الأطفال، ومنعهم من الاقتراب من النهر حفاظاً على سلامتهم.