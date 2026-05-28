إنقاذ شابين كانا على وشك الغرق أثناء سباحتهما في نهر الفرات بمحافظة دير الزور

دير الزور-سانا‏

أنقذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس، شابين كانا على وشك الغرق أثناء سباحتهما في نهر الفرات ‏بمحافظة دير الزور‎.‎

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن الفرق المتخصصة بالغطس المائي التابعة للوزارة قامت بالتدخل السريع، وأنقذت ‏الشابين، ونقلتهما إلى مكان آمن‎.‎

وفي السياق ذاته انتشل أهالي بلدة الشعفة جثمان طفل فُقد يوم أمس أثناء سباحته في نهر الفرات، وذلك بعد عمليات بحث ‏استمرت لساعات‎.‎

وكان الدفاع المدني السوري ذكر أمس، أن طفلين توفيا غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات في قرية الخريطة، بينما توفي ‏طفل ثالث غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الزغيّر في ريف دير الزور‎.‎

وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعوتها للأهالي إلى الامتناع عن السباحة في نهر الفرات، نظراً لخطورة التيارات ‏المائية وسرعتها، كما تؤكد على ضرورة تشديد الرقابة على الأطفال، ومنعهم من الاقتراب من النهر حفاظاً على سلامتهم‎.‎

