توزيع حقائب مدرسية لطلاب مدارس ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

بدأت حملة اليوم السبت لتوزيع الحقائب المدرسية في عدد من مدارس ريف القنيطرة، في إطار دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن الأسر، على أن تستمر الحملة خلال الأيام القادمة لتشمل مناطق ومدارس إضافية ضمن خطة التوزيع.

وأوضح مسؤول برنامج التعليم في جمعية براعم الطفولة أنس الفارس، في تصريح لمراسل سانا، أن التوزيع شمل مدارس قرى مجدولية، ورويحينة، وأم العظام، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 345 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال التوزيع في قطاع قرقس، وتحديداً في مدرسة قرقس الأولى – حلقة أولى، يوم الإثنين القادم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن الأسر، من خلال تأمين المستلزمات المدرسية الأساسية وتوزيعها في عدد من مدارس ريف القنيطرة، على أن تستكمل لاحقاً لتشمل مناطق إضافية ضمن الخطة المقررة.