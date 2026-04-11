فعالية ترفيهية لذوي الإعاقة في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي

درعا-سانا

أقامت جمعية “كن عوناً” الخيرية بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم السبت، فعالية ترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي، بهدف دعم قدراتهم النفسية والاجتماعية، وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وجاءت الفعالية لتؤكد أهمية توفير بيئة داعمة تراعي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وتسهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، وتمنحهم مساحة آمنة للتعبير عن أنفسهم ومشاركة أقرانهم لحظات الفرح.

عضوة الجمعية حنين الغزاوي أوضحت لمراسل سانا، أن الفعالية التي نُظمت بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تضمنت فقرات ترفيهية وتوزيع هدايا على ذوي الإعاقة، مؤكدة أن لدى الجمعية فعاليات ومبادرات جديدة في قرى وبلدات حوران للتخفيف عن هذه الفئة التي عانت على مدى 14 عاماً.

مختار بلدة الشجرة عبد الله العلي اعتبر في تصريح مماثل، أن ذوي الإعاقة جزء مهم من عملية التنمية، ويقع على عاتق المجتمع والمنظمات العاملة في هذا المجال إيلاؤهم الاهتمام والرعاية اللازمة.

وتأسست جمعية “كن عوناً” الخيرية عام 2025 واتخذت مدينة طفس بريف درعا مركزاً لها، وتنشط في المجالات الإغاثية والتنموية، وتقدم الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان والكبد.