المسالخ في المحافظات السورية تستكمل جاهزيتها لاستقبال ‏الأضاحي خلال العيد‎

دمشق-سانا‌‌‎

‌‎أكد رئيس دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك بدمشق خالد الحسين، جاهزية المسالخ الفنية ‏في ‏عموم المحافظات السورية لاستقبال الأضاحي خلال أيام ‏عيد الأضحى المبارك، ضمن إجراءات صحية ورقابية متكاملة ‌‏تضمن سلامة اللحوم وحماية المستهلك‎.‎

وأوضح الحسين في تصريح لمراسل سانا اليوم الاثنين، أن ‏المديرية اتخذت جميع التحضيرات اللازمة لاستقبال المواطنين ‌‏الراغبين بذبح الأضاحي من أغنام وأبقار وعجول عبر كوادر ‏فنية وبيطرية متخصصة تعمل على مدار أيام العيد، مبيناً أن ‌‏المسالخ المعتمدة توفر بيئة صحية وآمنة لعمليات الذبح وفق ‏الشروط والمعايير الصحية المعتمدة‎.‎

وأشار الحسين إلى أن فرق الرقابة الصحية تشرف بشكل مباشر ‏على فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده، للتأكد من خلوها من ‌‏الأمراض وضمان صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري، لافتاً إلى ‏أن عمليات الكشف تتم من خلال أطباء بيطريين وفنيين ‌‏مختصين يمتلكون خبرات واسعة في مجال السلامة الغذائية‎.‎‎‎

وبين الحسين أن المسالخ توفر خدمات متكاملة للمواطنين تشمل ‏أماكن الذبح المجهزة بالمياه والكهرباء والتنظيف المستمر، ‏إضافة ‏إلى تنظيم عمليات الدخول، بما يضمن انسيابية العمل والحد من ‏الازدحام خلال فترة العيد‎.‎



ولفت الحسين إلى أن أي حالة يشتبه بإصابتها بمرض يتم ‏التعامل معها وفق الأصول الصحية المعتمدة وتحويلها إلى ‏الجهات ‏المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يمنع وصول ‏أي لحوم غير صالحة إلى الأسواق ويحافظ على الصحة العامة‎.‎

وأكد الحسين استمرار تكثيف الرقابة على أسواق اللحوم ومحال ‏القصابة خلال فترة عيد الأضحى للتأكد من الالتزام ‏بالشروط ‏الصحية وبيع اللحوم المختومة أصولاً، داعياً المواطنين إلى ذبح ‏الأضاحي ضمن المسالخ المعتمدة حفاظاً على ‏السلامة العامة ‏والبيئة‎.‎

‎ ‎وتعمل مديرية المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك بدمشق وريفها على تنفيذ رقابة صحية يومية ‌‏على عمليات الذبح والتأكد من سلامة اللحوم المطروحة في ‏الأسواق، عبر كوادر بيطرية وفنية متخصصة، وذلك في إطار ‌‏تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك خلال المواسم والأعياد ولا ‏سيما عيد الأضحى المبارك‎.‎