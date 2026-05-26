المسالخ في المحافظات السورية تستكمل جاهزيتها لاستقبال ‏الأضاحي خلال العيد‎

دمشق-سانا
أكد رئيس دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق خالد الحسين، جاهزية المسالخ الفنية في عموم المحافظات السورية لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن إجراءات صحية ورقابية متكاملة تضمن سلامة اللحوم وحماية المستهلك.
وأوضح الحسين في تصريح لمراسل سانا اليوم الاثنين، أن المديرية اتخذت جميع التحضيرات اللازمة لاستقبال المواطنين الراغبين بذبح الأضاحي من أغنام وأبقار وعجول عبر كوادر فنية وبيطرية متخصصة تعمل على مدار أيام العيد، مبيناً أن المسالخ المعتمدة توفر بيئة صحية وآمنة لعمليات الذبح وفق الشروط والمعايير الصحية المعتمدة.
وأشار الحسين إلى أن فرق الرقابة الصحية تشرف بشكل مباشر على فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده، للتأكد من خلوها من الأمراض وضمان صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري، لافتاً إلى أن عمليات الكشف تتم من خلال أطباء بيطريين وفنيين مختصين يمتلكون خبرات واسعة في مجال السلامة الغذائية.
وبين الحسين أن المسالخ توفر خدمات متكاملة للمواطنين تشمل أماكن الذبح المجهزة بالمياه والكهرباء والتنظيف المستمر، إضافة إلى تنظيم عمليات الدخول، بما يضمن انسيابية العمل والحد من الازدحام خلال فترة العيد.
ولفت الحسين إلى أن أي حالة يشتبه بإصابتها بمرض يتم التعامل معها وفق الأصول الصحية المعتمدة وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يمنع وصول أي لحوم غير صالحة إلى الأسواق ويحافظ على الصحة العامة.
وأكد الحسين استمرار تكثيف الرقابة على أسواق اللحوم ومحال القصابة خلال فترة عيد الأضحى للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية وبيع اللحوم المختومة أصولاً، داعياً المواطنين إلى ذبح الأضاحي ضمن المسالخ المعتمدة حفاظاً على السلامة العامة والبيئة.
وتعمل مديرية المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وريفها على تنفيذ رقابة صحية يومية على عمليات الذبح والتأكد من سلامة اللحوم المطروحة في الأسواق، عبر كوادر بيطرية وفنية متخصصة، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك خلال المواسم والأعياد ولا سيما عيد الأضحى المبارك.