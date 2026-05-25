الإفراج عن 88 موقوفاً من منتسبي “قسد” بجهود الفريق الرئاسي وقيادة الأمن الداخلي في الحسكة

أفرجت الحكومة السورية، اليوم الإثنين، عن دفعة جديدة من الموقوفين لديها، المنتسبين لـ”قسد”، وذلك في منطقة الميلبية جنوب مدينة الحسكة، ضمن جهود الفريق الرئاسي المكلف متابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، وقيادة الأمن الداخلي في المحافظة.



وقال محافظ الحسكة نور الدين أحمد في تصريح صحفي: إن عدد المفرج عنهم اليوم بلغ 88 شخصاً، مبيناً أن عملية الإفراج تأتي استكمالاً لدفعات سابقة تم الإفراج عنها، بدعم ومتابعة من القيادة السورية.



وأشار أحمد إلى استمرار العمل لإطلاق سراح الموقوفين والمحتجزين في السجون حيث ستكون هناك اليوم أو غداً دفعة جديدة، وصولاً إلى الإفراج عن جميع المعتقلين‏ بعد عيد الأضحى المبارك.



وكان جرى في الثامن من أيار الجاري إخلاء سبيل 232 من قسد الذين اعتقلوا في الأحداث الأخيرة، ضمن استكمال تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الذي ينص على إطلاق جميع المعتقلين.



يشار إلى أن الحكومة السورية أعلنت في 29 كانون الثاني الفائت، الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار ضمن اتفاق شامل ينص على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، والإفراج عن المعتقلين والموقوفين، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.