فتح باب الاعتراض على القوائم المبدئية لمرشحي الاختبار الكتابي لمسابقة مفتش ‏معاون

دمشق-سانا
أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، فتح باب الاعتراض أمام المتقدمين إلى مسابقة مفتش معاون الذين سبق لهم تقديم طلباتهم عبر الرابط الإلكتروني المعتمد والوارد في الإعلان الرسمي للمسابقة، ولم ترد أسماؤهم ضمن القوائم الصادرة للمرشحين مبدئياً للتقدم إلى الاختبار الكتابي.
وأوضح الجهاز عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أن الاعتراض متاح حصراً لمن أتموا عملية التقديم عبر الرابط السابق خلال المدة المحددة، ووفق الشروط الواردة في الإعلان الرسمي للمسابقة، ولم تُدرج أسماؤهم ضمن القوائم الصادرة.
ولفت إلى أن استقبال الاعتراضات مستمر لمدة 48 ساعة اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان، وذلك من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية المخصصة للاعتراض عبر الرابط الآتي:https://forms.gle/XRGVydfYQnK4j7FG9.
وأكد الجهاز أن جميع الاعتراضات المقدمة ستُدرس وتُدقق أصولاً، مع التحقق من بيانات أصحابها وطلبات تقديمهم السابقة ومدى استيفائهم الشروط والمعايير المعتمدة، بما يضمن معالجة كل اعتراض بدقة وموضوعية.
ويأتي فتح باب الاعتراض في إطار التنسيق بين الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة التنمية الإدارية، والحرص على ضمان حقوق المتقدمين، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدقة والشفافية والعدالة في مختلف مراحل المسابقة.
وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية أصدر في 11 الشهر الجاري أسماء المقبولين مبدئياً للتقدم إلى الاختبار الكتابي ضمن مسابقة مفتش معاون، التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.