فتح باب الاعتراض على القوائم المبدئية لمرشحي الاختبار الكتابي لمسابقة مفتش ‏معاون

‏ ‏دمشق-سانا‏

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، فتح باب ‏الاعتراض أمام المتقدمين إلى مسابقة مفتش معاون الذين سبق لهم تقديم طلباتهم ‏عبر الرابط الإلكتروني المعتمد والوارد في الإعلان الرسمي للمسابقة، ولم ترد ‏أسماؤهم ضمن القوائم الصادرة للمرشحين مبدئياً للتقدم إلى الاختبار الكتابي.‏

وأوضح الجهاز عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أن الاعتراض متاح حصراً لمن ‏أتموا عملية التقديم عبر الرابط السابق خلال المدة المحددة، ووفق الشروط الواردة ‏في الإعلان الرسمي للمسابقة، ولم تُدرج أسماؤهم ضمن القوائم الصادرة.‏

ولفت إلى أن استقبال الاعتراضات مستمر لمدة 48 ساعة اعتباراً من تاريخ نشر هذا ‏الإعلان، وذلك من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية المخصصة للاعتراض عبر ‏الرابط الآتي:‏https://forms.gle/XRGVydfYQnK4j7FG9‎.

وأكد الجهاز أن جميع الاعتراضات المقدمة ستُدرس وتُدقق أصولاً، مع التحقق من ‏بيانات أصحابها وطلبات تقديمهم السابقة ومدى استيفائهم الشروط والمعايير ‏المعتمدة، بما يضمن معالجة كل اعتراض بدقة وموضوعية.‏

ويأتي فتح باب الاعتراض في إطار التنسيق بين الجهاز المركزي للرقابة المالية ‏ووزارة التنمية الإدارية، والحرص على ضمان حقوق المتقدمين، وترسيخ مبدأ ‏تكافؤ الفرص، وتعزيز الدقة والشفافية والعدالة في مختلف مراحل المسابقة.‏

وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية أصدر في 11 الشهر الجاري أسماء المقبولين ‏مبدئياً للتقدم ‏إلى الاختبار الكتابي ضمن مسابقة مفتش معاون، التي تم الإعلان ‏عنها ‏الشهر الماضي.‏