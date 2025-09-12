افتتاح حديقة ترفيهية للأطفال، وتكريم 100 طفل يتيم في مدينة إزرع بدرعا

قافلة الأمل… عائلات نازحة تعود إلى اللطامنة بعد سنوات من التهجير
بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب.. ندوة لوزارة التنمية الإدارية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الحكومي
“حوار لأجل الانتخابات” جلسة حوارية في منطقة الأتارب بريف حلب
جناح الخيول العربية الأصيلة.. نقطة جذب للزوار في معرض دمشق الدولي
تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين في فرع التأمينات الاجتماعية بريف دمشق
