السورية للاتصالات تدعو العاملين المفصولين بسبب مواقفهم خلال الثورة لتقديم طلبات العودة للعمل

دمشق-سانا

دعت الشركة السورية للاتصالات العاملين المشمولين بقرار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، المتضمن إعادة العاملين الذين تم فصلهم بسبب مواقفهم ومشاركتهم في الثورة السورية، إلى التقدم بطلبات إعادة العمل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، حتى تاريخ الـ 6 من حزيران القادم.

وأكدت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي إنصافاً للعاملين الذين فقدوا وظائفهم خلال السنوات الماضية، وحرصاً على إعادة الحقوق إلى أصحابها.

وبيّنت الشركة أن استقبال الطلبات يتم إلكترونياً عبر الرابط.



وأصدر وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في الـ 22 من الشهر الجاري، قراراً يقضي بالمعالجة الفورية لأوضاع العاملين المفصولين سابقاً على خلفية مشاركتهم ومواقفهم الداعمة للثورة السورية، وذلك استجابةً لمقتضيات المصلحة العامة، والتوجيهات الحكومية الهادفة إلى استرداد الحقوق.