الخارجية والهلال الأحمر يبحثان تعزيز التنسيق الإنساني وتحديد الأولويات في سوريا

FB IMG 1782234322831 الخارجية والهلال الأحمر يبحثان تعزيز التنسيق الإنساني وتحديد الأولويات في سوريا

دمشق-سانا

بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، مع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة، اليوم الثلاثاء، سبل التنسيق المشترك لتعزيز دور المنظمة المساعد للسلطات في المجال الإنساني، وتحديد الاحتياجات الإنسانية والأولويات لتلبيتها.

وبحسب ما ذكرت منظمة الهلال عبر صفحتها على “فيسبوك”، استعرض مدير إدارة التعاون الدولي خلال اللقاء خطة العمل الحكومية، والتوجهات الإنسانية التي تركز على التعافي، معرباً عن تقديره لجهود متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.

من جانبه، أكد بقلة التزام المنظمة بدعم جهود تعافي المجتمعات المتضررة، ومساندة المتضررين لاستعادة حياتهم وتعزيز استقرارهم. يُذكر أن الهلال الأحمر العربي السوري منظمة إنسانية تأسست عام 1942، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتخذ من دمشق مقراً رئيسياً، ولها 14 فرعاً موزعاً في جميع المحافظات، إضافة إلى 75 شعبة تابعة للفروع.

FB IMG 1782234326761 الخارجية والهلال الأحمر يبحثان تعزيز التنسيق الإنساني وتحديد الأولويات في سوريا
FB IMG 1782234328182 1 الخارجية والهلال الأحمر يبحثان تعزيز التنسيق الإنساني وتحديد الأولويات في سوريا
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