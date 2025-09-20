ضبط مزرعة للقنّب المخدّر في عفرين بحلب والقبض على صاحبها

دمشق-سانا

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، عملية مداهمة دقيقة استهدفت إحدى المزارع في منطقة عفرين، في عملية أمنية دقيقة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن العملية أسفرت عن ضبط مزرعة تحتوي على غراس نبتة القنّب، المُستخدمة في إنتاج مادة الحشيش المخدّر، بكميات كبيرة، وقد صودرت الكميات المضبوطة بالكامل، وأُلقي القبض على صاحب المزرعة، وأُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكّد إدارة مكافحة المخدرات استمرار جهودها الحثيثة في ملاحقة جميع المتورطين في تهريب وترويج المواد المخدّرة، حمايةً لأمن المجتمع وسلامته، في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

