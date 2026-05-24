وزارة النقل تخصص يوم غد لإنجاز المعاملات العالقة قبيل عطلة عيد الأضحى

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأحد، تخصيص العمل في مديرياتها بالمحافظات ليوم غد الإثنين، لاستكمال وإنجاز المعاملات المفتوحة والمتبقية لدى المديريات، وذلك في إطار تنظيم العمل الإداري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استكمال المعاملات والأعمال الإدارية

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، حسين الحاج عبد الله، في تصريح لمراسلة سانا، أن تخصيص هذا اليوم يأتي لاستكمال المعاملات والأعمال الإدارية قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، بهدف إنجاز أكبر قدر ممكن من المعاملات العالقة، وتنظيم أعمال الأرشفة والأضابير، وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة بعد انتهاء العطلة، بما يسهم في تخفيف الضغط وتنظيم سير العمل.

وبيّن عبد الله أن برنامج العمل خلال هذا اليوم سيتضمن أيضاً تنفيذ عدد من الإجراءات الإدارية، تشمل أرشفة المعاملات المنجزة على الحاسب وتنظيم مستودعات الأضابير، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الجاهزية الإدارية.

ولفت عبد الله إلى أن المديريات ستستأنف عملها بشكل مباشر بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، بهدف مواصلة تقديم الخدمات للأخوة المواطنين والمراجعين دون تأخير، وضمان إنجاز المعاملات وفق أعلى درجات الجاهزية والتنظيم الإداري.

يذكر أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت في الـ20 من الشهر الجاري، بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26-5-2026 ولغاية يوم السبت 30-5-2026 ضمناً.