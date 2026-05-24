افتتاح مدرسة حوّر الشمالية بريف حلب بعد إعادة تأهيلها

حلب-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في حلب بالتعاون مع برنامج تكافل لإعادة الإعمار اليوم الأحد، مدرسة قرية حوّر الشمالية في ريف حلب الغربي، بعد الانتهاء من أعمال الترميم وإعادة التأهيل، بحضور ممثلين عن إدارة منطقة سمعان الشمالية، ومديرية التربية والجهات المحلية والمجتمعية.

وتضم المدرسة 11 غرفة، منها 8 غرف صفية، وغرفة للإدارة، وغرفة للمعلمين، وأخرى للمستودع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمدرسة نحو 600 طالب، وتقدم خدماتها لأكثر من خمسة آلاف نسمة من سكان القرية والمناطق المحيطة بها.

وأوضح معاون مدير التربية للتعليم الثانوي أحمد زكور لمراسل سانا، أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار الجهود المستمرة لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة، وإعادتها إلى الخدمة، مشيراً إلى أن أعمال الترميم نُفذت بالتعاون مع منظمة تكافل النمسا ضمن مشاريع إعادة الإعمار.

ولفت إلى أن مديرية التربية تعمل على استكمال مشاريع ترميم وتأهيل المدارس المتضررة في مختلف المناطق، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، ودعم استقرار العملية التعليمية.

من جهته، بيّن ممثل إدارة منطقة سمعان الشمالية خالد جغل أن إعادة افتتاح المدرسة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في توفير الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم في مناطقهم، في إطار التعاون بين المنظمات الإنسانية واللجنة المجتمعية والمجلس المحلي في بلدة قبتان الجبل.

بدوره، أوضح مدير البرامج في منظمة تكافل النمسا يونس العثمان أن مشروع إعادة تأهيل المدرسة شمل أعمال البنية التحتية والمرافق الصحية والكهربائية وشبكات المياه وأعمال التشطيبات، وفق المعايير المعتمدة من وزارة التربية، وبما يسهم في تعزيز استمرار العملية التعليمية، ويدعم عودة السكان إلى مناطقهم واستقرارهم فيها.

وأكد استمرار المنظمة في تنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية في القطاعات الحيوية، ولا سيما التعليم والصحة، ضمن برامج إعادة الإعمار في سوريا.

ويأتي افتتاح مدرسة حوّر الشمالية في ريف حلب الغربي ضمن الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل المنشآت التعليمية المتضررة وإعادتها إلى الخدمة، وتعزيز الخدمات الأساسية في التجمعات السكانية المتضررة، وذلك ضمن مشاريع إعادة الإعمار التي تُنفذ بالشراكة بين مديرية التربية والتعليم والمنظمات الداعمة.

وكانت مديرية التربية افتتحت في الـ 5 من الشهر الجاري مدرسة بسراطون بريف حلب الغربي، بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وإعادة تأهيلها، وذلك بالتعاون بين منظمة “نحن العالم” (GVC) .