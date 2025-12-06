أم قدّمت خمسة من أبنائها في سبيل الثورة.. خنساء ريف حلب مدرسة في الصبر والفخر
أهالي درعا يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير المدينة في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد
كفيف يلقي قصيدة “ردع العدوان” خلال جولة وزراء وشخصيات رسمية في معرض النصر بإدلب
جولة لعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية في “معرض النصر” بالمركز الثقافي في مدينة إدلب
“حكاية الثورة والنصر” ندوة حوارية في طرطوس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
احتفال شعبي في مدينة الرستن بحمص بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
حفل جماهيري في مدينة تلبيسة بحمص بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
وزير الطاقة محمد البشير يكرم في إدلب عدداً من كوادر الوزارة تقديراً لجهودهم في معركة التحرير
