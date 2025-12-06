أهالي درعا يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير المدينة في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد

وسام جريدي.. نموذج يُجسد تغلُب الإرادة على الإعاقة
تصريح محافظ حلب المهندس عزام الغريب لـ سانا حول أهمية المنتدى الاستثماري السوري السعودي
عودة الأمل لطلاب 11 مدرسة بالغوطة الشرقية بعد إعادة ترميمها وتأهيلها
كلمة ‏رئيس الجمهورية ‏العربية السورية حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري
الدفاع المدني يؤمّن خروج المدنيين من السويداء ودخولهم إليها من جهة بصرى الشام بريف درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى