السورية للبريد تفعّل خدمة إيصال الطرود والبضائع بين المحافظات

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء تفعيل خدمة إيصال الطرود البريدية الداخلية والبضائع بين المحافظات، اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات.

وأوضح مدير عام المؤسسة عماد الدين حمد، لـ سانا، أن الخدمة بحلتها الجديدة ستوفر آلية حديثة وأكثر سرعة وأماناً لإرسال واستقبال الطرود والشحنات البريدية حتى وزن 30 كيلوغراماً، بما يضمن سهولة الإجراءات، وتعزيز موثوقية الخدمة للمواطنين ضمن أسعار مدروسة.

ربط المحافظات عبر خدمة إيصال الطرود البريدية

وأكد حمد أن إعادة تفعيل خدمة نقل الطرود الداخلية تمثل خطوة مهمة في استعادة المؤسسة لدورها الحيوي في ربط المحافظات، وتسهيل حركة التبادل البريدي بين المواطنين، بعد انقطاع استمر لأكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى سعي المؤسسة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، تلبي احتياجات السوريين في مختلف المناطق.

ولفت حمد إلى أن المرحلة الأولى من الخدمة تنطلق عبر الصالات المركزية في مديريات البريد بالمحافظات، على أن تتوسع تدريجياً لتشمل المراكز والمكاتب البريدية في مختلف المناطق، بما يسهم في إعادة تنشيط شبكة البريد السورية، وتوفير خدمة يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.

الطرود الخارجية

وأشار حمد إلى أن المؤسسة تعمل خلال المرحلة الحالية على استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لإعادة تفعيل خدمة نقل الطرود الخارجية، وفتح قنوات جديدة للتبادل البريدي مع الدول المجاورة، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في تطوير خدماتها، بما يسهم في تسهيل تواصل المواطنين داخل البلاد وخارجها.

ويأتي استئناف خدمة نقل الطرود بين المحافظات ضمن خطة المؤسسة السورية للبريد لتوسيع خدماتها وتحسين جودة الأداء في مختلف المحافظات.