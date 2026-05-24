ندوة حول الحرائق الموسمية ومخاطرها والاستعداد لمواجهتها في السقيلبية ‏بريف حماة ‏

حماة-سانا
نظمت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة، بالتعاون مع إدارة منطقة الغاب، ندوة بعنوان “الحرائق الموسمية ومخاطرها ودور الاستعداد المجتمعي في الحد من آثارها”، بمشاركة مزارعين وممثلين عن المجتمع المحلي والمؤسسات العامة.
وركزت الندوة، التي أقيمت في المركز الثقافي بمدينة السقيلبية، اليوم الأحد، على موضوع الحرائق، كونها تؤدي أحياناً إلى نتائج كارثية من خلال تلف المحاصيل الزراعية وحرق الغابات والتأثير سلباً على التنوع البيئي والطقس، إضافة إلى التركيز على دور المجتمع المحلي في الحد من تأثير الحرائق من خلال الإبلاغ عنها حال حدوثها، والمساعدة في إطفائها بالطرق الممكنة.
وأوضح قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحماة طارق رمضان لوكالة سانا، أن الندوة واللقاء مع المواطنين يأتيان ضمن الخطة التي أطلقتها الوزارة من أجل التوعية بمخاطر الحرائق وكيفية الحد منها بالتعاون مع المجتمع المحلي، مبيناً أنه جرى خلال الندوة الإجابة عن استفسارات وتساؤلات الحضور حول كل ما يتعلق بخطة مواجهة الحرائق الموسمية.
وشهدت منطقة الغاب، خلال السنوات الماضية، حرائق متعددة في الأراضي الزراعية والغابات أثرت سلباً على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي، وسط جهود كبيرة بذلتها الجهات المعنية بمؤازرة المجتمع المحلي لإخمادها والتقليل من الخسائر.