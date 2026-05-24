ندوة حول الحرائق الموسمية ومخاطرها والاستعداد لمواجهتها في السقيلبية ‏بريف حماة ‏

حماة-سانا ‏

نظمت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة، بالتعاون مع ‏إدارة منطقة الغاب، ندوة بعنوان “الحرائق الموسمية ومخاطرها ودور ‏الاستعداد المجتمعي في الحد من آثارها”، بمشاركة مزارعين وممثلين عن ‏المجتمع المحلي والمؤسسات العامة.‏

وركزت الندوة، التي أقيمت في المركز الثقافي بمدينة السقيلبية، اليوم الأحد، ‏على موضوع الحرائق، كونها تؤدي أحياناً إلى نتائج كارثية من ‏خلال تلف المحاصيل الزراعية وحرق الغابات والتأثير سلباً على التنوع ‏البيئي والطقس، إضافة إلى التركيز على دور المجتمع المحلي في الحد من ‏تأثير الحرائق من خلال الإبلاغ عنها حال حدوثها، والمساعدة في إطفائها ‏بالطرق الممكنة.‏

وأوضح قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‏بحماة طارق رمضان لوكالة سانا، أن الندوة واللقاء مع المواطنين يأتيان ‏ضمن الخطة التي أطلقتها الوزارة من أجل التوعية بمخاطر الحرائق وكيفية ‏الحد منها بالتعاون مع المجتمع المحلي، مبيناً أنه جرى خلال الندوة الإجابة ‏عن استفسارات وتساؤلات الحضور حول كل ما يتعلق بخطة مواجهة ‏الحرائق الموسمية.‏

وشهدت منطقة الغاب، خلال السنوات الماضية، حرائق متعددة في الأراضي ‏الزراعية والغابات أثرت سلباً على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي، ‏وسط جهود كبيرة بذلتها الجهات المعنية بمؤازرة المجتمع المحلي لإخمادها ‏والتقليل من الخسائر.‏