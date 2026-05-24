الاحتلال يعتقل شاباً من بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا
توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وأقدمت على مداهمة منزلين، وتفتيشهما واعتقال شاب من أبناء البلدة.
وأفاد مراسل سانا بالقنيطرة بأن قوة الاحتلال اقتادت الشاب باتجاه نقطة عسكرية، موجودة في حرش جباتا الخشب.
وفي السياق أشار المراسل إلى أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث دبابات، توغلت اليوم الأحد في تلة الدرعيات بريف المحافظة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة في محيط التلة، قبل أن تنسحب باتجاه داخل الجولان المحتل.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت أمس في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بنصب حاجز مؤقت على مفرق القرية، وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.