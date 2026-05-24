الاحتلال يعتقل شاباً من بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية في بلدة جباتا ‏الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وأقدمت على مداهمة منزلين، وتفتيشهما ‏واعتقال شاب من أبناء البلدة.‏

وأفاد مراسل سانا بالقنيطرة بأن قوة الاحتلال اقتادت الشاب باتجاه نقطة ‏عسكرية، موجودة في حرش جباتا الخشب.‏

وفي السياق أشار المراسل إلى أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث دبابات، ‏توغلت اليوم الأحد في تلة الدرعيات بريف المحافظة الجنوبي، ‏وتمركزت لفترة قصيرة في محيط التلة، قبل أن تنسحب باتجاه داخل ‏الجولان المحتل.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت أمس في قرية ‏صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بنصب حاجز مؤقت ‏على مفرق القرية، وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، عبر ‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على ‏المواطنين ‏من خلال المداهمات ‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد على ‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‏السوري ‏باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل ‏من الجنوب السوري‌‏.‏