الرئيس الشرع يعقد اجتماعاً موسعاً مع مديريات الأوقاف والصحة والشؤون الاجتماعية في حلب

حلب-سانا

عقد الرئيس أحمد الشرع اجتماعاً موسعاً مع العاملين في مديريات الأوقاف والصحة والشؤون الاجتماعية في محافظة حلب.

واستمع الرئيس الشرع خلال الاجتماع إلى شرح حول واقع العمل في المؤسسات الدينية والصحية واحتياجاتها، وأوضاع المهجرين الإنسانية وكيفية ضمان العودة الكريمة إلى قراهم وبلداتهم.

الرئيس أحمد الشرع يعقد اجتماعاً موسعاً مع العاملين في مديريات الأوقاف والصحة والشؤون الاجتماعية في حلب، ويستمع إلى شرح حول واقع العمل في المؤسسات الدينية والصحية واحتياجاتها، وأوضاع المهجرين الإنسانية وكيفية ضمان العودة الكريمة إلى قراهم وبلداتهم.