التجارة الداخلية في طرطوس تبحث تعزيز الرقابة عبر تطبيق “حماية المستهلك”

طرطوس-سانا

بحثت كوادر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس خلال اجتماع عقد في المركز الثقافي، اليوم الإثنين، آليات تعزيز العمل الرقابي عبر تطبيق “حماية المستهلك” الرقمي المعتمد على تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR)، بما يسهم في تنظيم بيانات الفعاليات التجارية، وتسهيل عمل الدوريات التموينية، وتسريع معالجة شكاوى المواطنين.

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس إبراهيم دغيم لـ سانا، أن الاجتماع ضم جميع كوادر المديرية، وخصص لبحث آلية ترميز الفعاليات التجارية في المحافظة عبر تطبيق “حماية المستهلك”، مبيناً أن المشروع يشكل خطوة نحو تطوير العمل الرقابي، وتحويل إجراءاته إلى مسار إلكتروني أكثر سرعة وفاعلية.

وأشار دغيم إلى أن التطبيق يسهم في تسهيل عمل الدوريات التموينية، وتنظيم المعلومات الخاصة بالفعاليات التجارية، إضافة إلى تعزيز التواصل وبناء الثقة بين المواطن وأصحاب الفعاليات التجارية في مدينة طرطوس.

بدوره، أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في وزارة التجارة الداخلية حسن الشوا أن تطبيق “حماية المستهلك” جاء لمعالجة التحديات التي كانت تواجه التواصل بين المواطن والمؤسسة، لافتاً إلى أن الشكاوى كانت ترد سابقاً عبر الهاتف، ما شكل عبئاً على آلية المتابعة، في حين أتاح التطبيق استقبال الشكاوى إلكترونياً، والتفاعل معها ومتابعتها من قبل الجهات المعنية وصولاً إلى حلها.

وبيّن الشوا أن التطبيق شهد تفاعلاً من عدد كبير من أصحاب الفعاليات التجارية، معرباً عن الأمل باستكمال ترميز جميع الفعاليات التجارية في المحافظة خلال الفترة المقبلة، بحيث تصبح الخدمات والمعلومات متاحة للمواطنين بشكل أوسع وأكثر سهولة.

من جانبه، أوضح مدير مديرية التقانة والتحول الرقمي في وزارة التجارة الداخلية مهند الناصر أن تطبيق “حماية المستهلك” يعمل على جمع بيانات الفعاليات التجارية في كل محافظة وتصنيفها وتبويبها وفق توزعها الجغرافي، إضافة إلى توثيق الزيارات والضبوط التموينية المسجلة بحقها.

يذكر أن تطبيق “حماية المستهلك ” يتيح لمديرية حماية لمستهلك متابعة واقع الأسواق بشكل أكثر دقة، ومعرفة الشكاوى الواردة وسرعة وصولها إلى الجهة المختصة، بما يساعد على إرسال الدوريات التموينية إلى الأسواق، ومعالجة الحالات المسجلة بوقت أسرع.