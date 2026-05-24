انخفاض درجات الحرارة مع أمطار محتملة وأجواء سديمية في عدة مناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض في أغلب المناطق السورية اليوم الأحد، ‏وتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2- 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر ‏البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين ‏الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية ‏متفرقة وعشوائية من المطر في أجزاء من المنطقة الساحلية والشمالية ‏والجزيرة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.‏

وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة إلى بارد نسبياً في المرتفعات الجبلية، ‏كما يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح ‏الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية، ‏وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات ‏نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏