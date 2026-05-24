انخفاض درجات الحرارة مع أمطار محتملة وأجواء سديمية في عدة مناطق

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للانخفاض في أغلب المناطق السورية اليوم الأحد، وتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2- 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة وعشوائية من المطر في أجزاء من المنطقة الساحلية والشمالية والجزيرة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.
وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة إلى بارد نسبياً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
دمشق
|13/24
ريف دمشق (القلمون)
|6/20
القنيطرة
|7/20
درعا
|13/24
السويداء
|11/22
حمص
|14/23
حماة
|16/25
اللاذقية
|17/24
طرطوس
|19/23
حلب
|15/25
إدلب
|14/21
دير الزور
|15/31
الرقة
|14/30
الحسكة
|16/28