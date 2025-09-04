حملة خدمية في العشارنة بريف حماة لفتح الطرقات وإزالة الأنقاض

IMG 5271 حملة خدمية في العشارنة بريف حماة لفتح الطرقات وإزالة الأنقاض

حماة-سانا

تواصل مديرية الخدمات الفنية في محافظة حماة، بالتعاون مع مجلس بلدة العشارنة وبإشراف إدارة منطقة الغاب، أعمال الحملة الميدانية الواسعة التي أطلقتها في بلدة العشارنة بريف المحافظة، بهدف فتح الطرقات وإزالة الأنقاض والمخلفات المتراكمة في أنحاء البلدة.

IMG 5268 حملة خدمية في العشارنة بريف حماة لفتح الطرقات وإزالة الأنقاض

وأوضح رئيس مجلس بلدة العشارنة أمين العوض في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة باشرت أعمالها أول أمس وتستمر لغاية الأحد المقبل، مبيناً أنه يجري العمل على توسعة نطاق الحملة لتغطية كل المناطق.

وتأتي الحملة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الواقع الخدمي والبيئي في البلدة، بهدف تسهيل حركة المواطنين وضمان وصول الخدمات الأساسية إليهم بأفضل صورة ممكنة، ما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للأهالي.

IMG 5244 حملة خدمية في العشارنة بريف حماة لفتح الطرقات وإزالة الأنقاض
IMG 5228 حملة خدمية في العشارنة بريف حماة لفتح الطرقات وإزالة الأنقاض
