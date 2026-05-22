المركز الوطني للزلازل ‏يسجل هزات ارتدادية خفيفة بعد زلزال ملاطيا التركية

أعلن المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تسجيل عدد قليل من الهزات الأرضية الارتدادية بدرجات متفاوتة تراوحت بين الثانية والثالثة على مقياس ريختر، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطيا جنوبي تركيا الأربعاء الماضي بقوة 5.6 درجات.



وأوضح المركز، اليوم الجمعة، أن منطقة الأناضول تُعد من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً، حيث يتم بشكل دائم تسجيل هزات أرضية على امتداد نطاقات الدفع وانتشار الفوالق التي تشكل البنيات التكتونية الرئيسية في المنطقة على “الصفيحة الأناضولية” المتحركة باتجاه الجنوب والجنوب الغربي.



وأشار المركز إلى أن سكان مناطق شمال وشمال غرب سوريا القريبة من هذه النطاقات قد يشعرون بهذه الهزات بشكل متكرر نتيجة النشاط الزلزالي المستمر في المنطقة.



وكان زلزال بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب الأربعاء الماضي ولاية ملاطيا التركية، عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، على عمق 7.03 كيلومترات تحت سطح الأرض، وتم تحديد مركزه في قضاء “بطال غازي” بالولاية.

