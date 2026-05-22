مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق وغرفة الزراعة لتعزيز التدريب وتطوير ‌‏الإنتاج ‏

دمشق-سانا
وقعت غرفة زراعة دمشق وريفها مع كلية الزراعة في جامعة دمشق وريفها مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي والميداني، بما يسهم في دعم خطط تطوير الإنتاج الزراعي ورفد السوق المحلية بالكفاءات والخبرات العلمية.
وجرى توقيع المذكرة أمس الخميس بحضور رئيس جامعة دمشق مصطفى صائم الدهر ورئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد إبراهيم جنن، وتتضمن توفير فرص تدريب وتأهيل لطلبة كلية الزراعة، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات العملية وربط الجانب النظري بالتطبيق الميداني، إضافة إلى فتح مجالات عمل جديدة أمام المهندسين الزراعيين والخريجين الجدد.
واتفق الجانبان على وضع إطار عمل مشترك لتنفيذ برامج ومشاريع تخدم تطوير القطاع الزراعي، وتعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات المهنية المعنية بالشأن الزراعي.
وأكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط بين البحث العلمي والاحتياجات العملية للقطاع الزراعي، باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، ولا سيما في ظل الحاجة إلى تطوير أساليب الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
وبين رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها في تصريح لـ سانا أن المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين غرفة الزراعة والكلية، ودعم المشاريع والبرامج التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية المحلية، بما يعزز التنمية الزراعية المستدامة ويدعم متطلبات الأمن الغذائي.
ويأتي توقيع المذكرة في ظل توجه متزايد نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الإنتاجية، عبر عدة أنشطة ومشاريع منها اليوم الحقلي الذي نظمته غرفة زراعة دمشق وريفها في 16 أيار الجاري لطلاب كلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق، في أحد المشاتل على طريق مطار دمشق الدولي بريف دمشق.