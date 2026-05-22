مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق وغرفة الزراعة لتعزيز التدريب وتطوير ‌‏الإنتاج ‏

دمشق-سانا‏

وقعت غرفة زراعة دمشق وريفها مع كلية الزراعة في جامعة دمشق وريفها ‌‏مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي والميداني، بما يسهم في دعم خطط تطوير ‌‏الإنتاج الزراعي ورفد السوق المحلية بالكفاءات والخبرات العلمية.‏

وجرى توقيع المذكرة أمس الخميس بحضور رئيس جامعة دمشق مصطفى ‌‏صائم الدهر ورئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد إبراهيم جنن، ‌‏وتتضمن توفير فرص تدريب وتأهيل لطلبة كلية الزراعة، بما يتيح لهم ‌‏اكتساب الخبرات العملية وربط الجانب النظري بالتطبيق الميداني، إضافة ‌‏إلى فتح مجالات عمل جديدة أمام المهندسين الزراعيين والخريجين الجدد.‏

‏واتفق الجانبان على وضع إطار عمل مشترك لتنفيذ برامج ومشاريع تخدم ‌‏تطوير القطاع الزراعي، وتعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات ‌‏المهنية المعنية بالشأن الزراعي.‏

‏ ‌‏

وأكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط بين البحث العلمي ‌‏والاحتياجات العملية للقطاع الزراعي، باعتباره من الركائز الأساسية ‌‏للاقتصاد السوري، ولا سيما في ظل الحاجة إلى تطوير أساليب الإنتاج ‌‏وتحسين جودة المحاصيل والمنتجات الزراعية.‏

‏ ‏

وبين رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها في تصريح لـ سانا أن المذكرة ‌‏تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين غرفة الزراعة والكلية، ودعم ‌‏المشاريع والبرامج التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات ‌‏الزراعية المحلية، بما يعزز التنمية الزراعية المستدامة ويدعم متطلبات ‌‏الأمن الغذائي.‏

‏ ‏

ويأتي توقيع المذكرة في ظل توجه متزايد نحو تعزيز الشراكة بين ‌‏المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الإنتاجية، عبر عدة أنشطة ومشاريع منها ‏اليوم الحقلي الذي نظمته غرفة زراعة دمشق وريفها في 16 أيار الجاري ‏لطلاب كلية الهندسة الزراعية ‏في جامعة ‏دمشق، في أحد المشاتل على طريق ‏مطار دمشق الدولي بريف ‏دمشق.‏

‏