اتحاد الصحفيين السوريين يعقد ملتقاه الإداري الأول لعام 2026

دمشق-سانا

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين، الملتقى الإداري الأول للاتحاد لعام 2026، بمشاركة ممثلين عن مجالس فروع الاتحاد في المحافظات، ولجنتي القيد والقبول، والصحافة الرياضية.

وناقش المشاركون خلال الملتقى الذي عقد في دمشق مساء أمس الجمعة، وفق قناة الاتحاد على التلغرام، القضايا المرتبطة بالشأن النقابي، وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الإعلام والصحافة في المرحلة الراهنة، مع طرح مقترحات وحلول عملية تهدف إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي للاتحاد، وتطوير آليات عمله.

وخلصت أعمال الملتقى إلى عدد من المخرجات، وهي:

  • تحديث الخطة التدريبية للنصف الأول من العام الحالي بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، والمتطلبات المهنية لأعضاء الاتحاد لضمان رفع كفاءتهم.
  • توطيد أطر التعاون والتواصل الفعال بين الاتحاد – بصفته كياناً نقابياً – وبين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في سوريا، بما يخدم المصالح المشتركة.
  • المساهمة في تطوير وتحديث المنظومة القانونية والتشريعات الناظمة لقطاع الإعلام والصحافة في سوريا، بما يضمن تعزيز الحريات المهنية والحماية القانونية.
  • تفعيل دور اللجان التخصصية في الاتحاد ورفع كفاءتها التشغيلية، مع تعزيز حضورها وتمثيلها في المحافل والفعاليات على المستويين المحلي والإقليمي.
  • وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لاسترداد أصول الاتحاد وحوكمة استثمارها، بما يضمن تعظيم العوائد المالية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمؤسسة.
  • تطوير النظم التشغيلية والاستثمارية لصناديق الاتحاد (الصندوق التعاوني الاجتماعي وصندوق التقاعد)، للارتقاء بمستوى الخدمات والمزايا المقدمة للأعضاء.
  • مأسسة الحوار الدوري بين إدارة الاتحاد وأعضائه في مختلف المحافظات، بما يعزز مبدأ الشفافية، ويوسع قاعدة المشاركة في صنع القرار النقابي.

ويأتي عقد الملتقى الإداري الأول لاتحاد الصحفيين السوريين لعام 2026 في إطار توجه الاتحاد لتعزيز العمل النقابي وتطوير بنيته التنظيمية، في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام، والتحديات المهنية والاقتصادية التي تواجه الصحفيين.

ويعد اتحاد الصحفيين الإطار النقابي المنظم لعمل الصحفيين في سوريا، ويضطلع بدور رئيسي في الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، إضافة إلى المساهمة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للعمل الإعلامي، وتعزيز مستوى التأهيل والتدريب المهني للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام.

