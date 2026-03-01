الحرارة أدنى من معدلاتها في عموم سوريا وموجة صقيع ضعيفة حتى فجر الأربعاء القادم

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً اليوم الأحد، مع بقائها أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، في معظم المناطق السورية.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو خلال النهار، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة عشوائية، فوق أجزاء من منطقة الجزيرة، وهطولات ثلجية خفيفة فوق مرتفعات القلمون.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، من أن المرتفعات الجبلية، وأجزاء من المناطق الداخلية والجزيرة، ستشهد أجواء صقيعية، بفعل تأثر البلاد بموجة صقيع ضعيفة، ستمتد حتى فجر الأربعاء القادم.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: