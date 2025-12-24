مشاركة واسعة لشركات ألبسة الأطفال في موتكس خان الحرير
العيادة الطبية المتنقلة تقدّم خدمات صحية للأهالي في ريف القنيطرة
مطرانية طرطوس للروم الأرثوذكس تنظم احتفالاً لإضاءة شجرة الميلاد
الجمعية الكيميائية السورية تحتفل في دمشق بمرور 80 عاماً على تأسيسها
وفد من وزارة الطاقة يطلع على الواقع الخدمي في ريف حمص الشرقي الجنوبي
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تنظّم لقاءً حوارياً في اللاذقية للتعريف بمهامها
طلاب معهد محمد عبد الكريم للموسيقا ينشدون الحرية على مسرح قصر الثقافة في حمص
مدارس شرق درعا في بصرى الشام تدخل مرحلة التأهيل ضمن حملة “أبشري حوران”
