العيادة الطبية المتنقلة تقدّم خدمات صحية للأهالي في ريف القنيطرة

تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم خلال الدورة الصيفية في مدينة بصرى الشام
معاناة الأهالي في جبل التركمان بريف اللاذقية من انقطاع الكهرباء المستمر
انطلاق أعمال المؤتمر العام الـ 28 للاتحاد العام لنقابات العمال بدمشق
كلمة وزير الداخلية السيد أنس خطاب خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في مؤتمر بروكسل بنسخته التاسعة
