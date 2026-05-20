وزارة الطوارئ تطلق خطة إعلامية وطنية لتعزيز التوعية من حرائق المحاصيل الزراعية

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الخطة الإعلامية الوطنية للتوعية من حرائق المحاصيل الزراعية ضمن حملة “وعيك بعملك”، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الحرائق، وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية الموسم الزراعي والحد من الخسائر المحتملة مع اقتراب موسم الحصاد.

موسم مطري استثنائي يرفع مخاطر حرائق الحقول

أوضح مدير برنامج البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري في الوزارة وسام زيدان في تصريح لـ سانا، أن سوريا شهدت خلال العام الجاري موسماً مطرياً استثنائياً انعكس تحسناً واضحاً في الغطاء النباتي الموسمي، ونمواً كثيفاً للمحاصيل الزراعية، ولا سيما القمح والشعير، إضافة إلى انتشار واسع للأعشاب في المناطق الزراعية والجبلية والبادية والأراضي البور.

وبيّن زيدان أن الكتلة النباتية الكثيفة تتحول مع دخول فصل الصيف وجفاف الأعشاب إلى بيئة عالية القابلية للاشتعال، ما يزيد احتمالات اندلاع الحرائق وانتشارها بسرعة، ويهدد المحاصيل الزراعية والممتلكات والأمن الغذائي.

وأشار إلى أن آثار حرائق مواسم الحصاد لا تنعكس على المزارعين فقط، وإنما تمتد لتشمل الاقتصاد الوطني بأكمله، باعتبار أن هذه المحاصيل تمثل مخزوناً استراتيجياً يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وحماية مصادر رزق آلاف الأسر.

المزارع خط الدفاع الأول



أكد زيدان أن الحملة التي تمتد حتى منتصف حزيران المقبل، مع تركيز إعلامي مكثف بين الـ 15 والـ 30 من أيار، تستهدف المزارعين والفلاحين وسكان القرى والأرياف وأصحاب الحصادات والآليات الزراعية والرعاة والعاملين في الأراضي الزراعية، إضافة إلى السائقين والطلاب والإعلاميين والمجالس المحلية والفعاليات المجتمعية.

وأوضح أن الحملة تسعى إلى ترسيخ مفهوم أن المزارع هو خط الدفاع الأول في حماية محصوله، وأن “حماية المحاصيل الزراعية مسؤولية وطنية مشتركة”، من خلال نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلوك المسؤول للحد من مسببات الحرائق.

وبيّن زيدان أن المجتمع المحلي يشكل الشريك الأساسي في إنجاح الحملة، عبر الالتزام بإرشادات السلامة العامة، ولا سيما خلال فترة الحصاد التي تعد المرحلة الأعلى خطورة لاندلاع الحرائق وانتشارها.

إجراءات وقائية واستباقية

دعا زيدان إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والاستباقية، من أبرزها تنظيف الأعشاب الجافة القريبة من الطرقات، وتجزئة المساحات الزراعية الواسعة للحد من امتداد الحرائق، وعدم إشعال النار أو التدخين بالقرب من الحقول، والتخلص الآمن من أعقاب السجائر، وعدم حرق بقايا المحاصيل والاستفادة منها كعلف للمواشي.

كما شدد على أهمية صيانة الآليات الزراعية والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والعوادم وعدم وجود تسرب للوقود، إضافة إلى تجهيز مطافئ يدوية وصهاريج مياه للتدخل السريع عند الضرورة.

خطة إعلامية وتوعوية متكاملة

لفت زيدان إلى أن الخطة الإعلامية تتضمن استضافة متخصصين من الدفاع المدني في البرامج والنشرات الإعلامية، وإنتاج فيديوهات وفواصل توعوية وتصاميم إعلامية، إلى جانب إعداد تقارير عن مبادرات تطوعية لتنظيف الأعشاب الجافة وتعزيز ثقافة الوقاية في المناطق الزراعية.

وأضاف: إن الحملة تشمل أيضاً إشراك المؤثرين وصناع المحتوى في نشر رسائل توعوية مباشرة من داخل الحقول، وتحفيز الأهالي والمزارعين على اتباع إجراءات السلامة والوقاية.

الالتزام بالإرشادات يسرّع الاستجابة

وبين زيدان أن الحملة ستساعد في تقليل الخسائر الزراعية من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي واتباع الإرشادات الصحيحة، موضحاً أنه رغم صعوبة الوصول إلى “صفر حرائق”، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية سيؤدي إلى الحد من انتشارها والسيطرة عليها ضمن نطاق ضيق.

دعوة للإبلاغ والاستجابة السريعة

وأشار زيدان إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حريق والتعامل الأولي معه من قبل الأشخاص ذوي الخبرة، مع مراعاة شروط السلامة وعدم التعرض للخطر، ريثما تصل فرق الإطفاء والدفاع المدني.

وأضاف: إن الالتزام بالإرشادات الوقائية سيسهم في تسريع استجابة فرق الإطفاء والدفاع المدني والحد من حجم الخسائر، مؤكداً أن الحفاظ على الموسم الزراعي يشكل جزءاً أساسياً من حماية الأمن الغذائي الوطني، ويتطلب تعاون الجميع وتحمل المسؤولية المشتركة للحد من مخاطر الحرائق وحماية لقمة عيش المزارعين.

يذكر أن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري إطلاق حملة “وعيك بعملك… معاً لنحمي محاصيلنا من الحرائق” بهدف رفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية، وتعزيز السلوكيات الوقائية للحد من مسبباتها، حفاظاً على جهود المزارعين وصون الأمن الغذائي في سوريا.