منخفض جوي تشهده سوريا اعتباراً من يوم غد حتى مساء الجمعة

دمشق-سانا

حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من المنخفض الجوي الذي ستشهده البلاد اعتباراً من فجر يوم غد الأربعاء ويستمر حتى مساء الجمعة.

وأوضحت الدائرة في بيان لها اليوم نشره الدفاع المدني، أن المنخفض مترافق مع هطولات مطرية رعدية غزيرة على الساحل وشمال غرب البلاد إضافة إلى الأجزاء الغربية لإدلب وحلب وحماة وحمص، وتكون هبات الرياح قوية إلى عاصفة وخاصة على المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، والأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة، وتتجاوز سرعة هبات الرياح 80كم/ساعة فوق المرتفعات الجبلية الساحلية ومرتفعات القلمون والحرمون ومرتفعات جبل العرب.

كما تكون سرعة الهبات ما بين 65 إلى 80 كم/ساعة في المناطق الجنوبية والوسطى والبادية، وبين 50 و65 كم/ساعة في بقية المناطق، والأجواء سديمية مغبرة قليلاً على المناطق الجنوبية، ومغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وجددت الدائرة التذكير بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والمنخفضات أثناء الهطولات المطرية الغزيرة، وفصل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ومنظومات الطاقة الشمسية أثناء العواصف الرعدية القوية، والابتعاد عن الأشجار وأبراج الكهرباء.

وأكدت أهمية تثبيت الأشياء القابلة للتطاير والسقوط والخيم وعدم الوقوف قرب الأشجار وأبراج الكهرباء، والابتعاد عن الجدران والمباني المتصدعة في المناطق التي ستشهد هبات رياح قوية، داعية إلى لبس الكمامات والتأكد من توافر الأدوية الموصوفة طبياً لمرضى الجهاز التنفسي وحماية الأطفال وكبار السن من التعرض للغبار، وإغلاق الأبواب والنوافذ أثناء العواصف الغبارية الكثيفة، وتخفيف السرعة بسبب انخفاض مستوى الرؤية الافقية.

وتشهد سوريا خلال فصل الربيع تقلبات جوية متكررة ‏تترافق أحياناً مع هطولات مطرية متفاوتة مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة ‏والغبار، ولا سيما في المناطق الشرقية والجنوبية ‏والبادية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية ‏وارتفاع مخاطر الحوادث المرورية والمشكلات الصحية، ‏وخاصة لدى مرضى الجهاز التنفسي‎.‎