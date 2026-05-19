وزارة الإسكان تفتح باب التدريب المهني المجاني للعام 2026 مع تقديم بدل نقدي

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن افتتاح دورات تدريب مهني مجانية ضمن قطاع التشييد والبناء للعام التدريبي 2026، مع تقديم بدل نقدي للمتدربين، في عدد من المحافظات، تشمل أعمال البناء، والدهان والديكور، والتمديدات الكهربائية، وتقنية الحدادة واللحام، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، والنجارة، وتركيب الألمنيوم، والتمديدات الصحية، والتدفئة والتكييف.

وأوضح مدير إدارة التدريب المهني في الوزارة والمشرف العام على مراكز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء في المحافظات سامر دلال باشي، في تصريح لمراسلة سانا، أن مراكز التدريب المهني تُعد من الركائز الأساسية لتأهيل الكوادر الفنية ودعم سوق العمل، لافتاً إلى أن هذه المراكز أُحدثت منذ عام 1974، وتم تثبيت دورها كمراكز دائمة بموجب القانون رقم /4/ لعام 2021.

تطوير البرامج التدريبية

ووفق دلال باشي، تعمل الوزارة على تطوير البرامج التدريبية والمناهج المهنية بما يواكب متطلبات سوق العمل وتكنولوجيا الإنشاء الحديثة، بالتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية العاملة في سوريا، مشيراً إلى أنه تم تحديث المناهج، وإطلاق اختصاصات جديدة، في مجالات البناء والديكور، والتمديدات الكهربائية والطاقة الشمسية، والنجارة والحدادة واللحام، والتدفئة والتكييف وغيرها من المهن المرتبطة بقطاع التشييد.



وبيّن أن مراكز التدريب تستهدف الفئات العمرية بين الـ 15 والـ45 عاماً، بهدف تزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل بكفاءة عالية، مؤكداً أن المراكز خرّجت خلال السنوات الماضية آلاف المتدربين الذين أسهموا في دعم القطاعين العام والخاص، كون الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بجودة التدريب، من خلال إشراف مدربين مختصين وتوفير بيئة تدريبية متكاملة، إضافة إلى منح المتدربين تعويضاً شهرياً، وشهادة مهنية معترفاً بها صادرة عن وزارة الأشغال، تتيح لهم فرص العمل داخل سوريا وخارجها.

إبرام عقود مع الخريجين

وكشف دلال باشي، أن القانون الناظم لعمل مراكز التدريب، أتاح إمكانية الاستفادة من الخريجين عبر إبرام عقود سنوية معهم لمدة تصل إلى سنتين، ما يتيح الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في العمل ضمن المراكز أو لدى الجهات التابعة للوزارة، الأمر الذي يسهم في دعم العملية التدريبية، وتأمين كوادر فنية مؤهلة، قادرة على تلبية احتياجات قطاع التشييد والبناء، ولا سيما أن المرحلة المقبلة، تتطلب تعزيز دور التدريب المهني والاستثمار في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على الإسهام في تنفيذ مشاريع التنمية والبناء بكفاءة وجودة عالية.

يشار إلى أن التسجيل يبدأ اعتباراً من الأول من حزيران 2026، ويستمر حتى يوم الخميس 1 تشرين الأول 2026، وعلى الراغبين بالانتساب مراجعة مراكز التدريب المهني في المحافظات للاطلاع على شروط التسجيل والمهن المتاحة.



وحددت الوزارة عناوين وأرقام التواصل الخاصة بمراكز التدريب المهني في المحافظات، لتسهيل استفسارات الراغبين بالتسجيل والالتحاق بالدورات، مبينة أنه يمكن الحصول عليها من قناة الوزارة على التلغرام أو صفحتها على الفيس بوك.