وزارة الطوارئ تعلن تفعيل نظام وطني موحد للتنبيه المبكر في سوريا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تفعيل نظام التنبيه المشترك على المستوى الوطني (Common Alerting Protocol – CAP)، وذلك في إطار تطوير منظومة الإنذار المبكر وتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة مختلف المخاطر والكوارث.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم الأحد: إن هذا النظام يسهم في توحيد صيغة التحذيرات على المستوى الوطني، وتسريع إيصال الرسائل التحذيرية عبر مختلف قنوات النشر، من وسائل الاتصال والإعلام إلى التطبيقات الرقمية، بما يضمن دقة المعلومات ووصولها في الوقت المناسب إلى الفئات المستهدفة، ويدعم عمل غرف العمليات في اتخاذ القرار ورفع فعالية الاستجابة.

وأوضح الصالح أنه سيتم إصدار التحذيرات بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية، بحيث تتولى كل جهة إصدار التنبيهات ضمن نطاق اختصاصها الفني، (المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، المركز الوطني للزلازل التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وزارة الزراعة، الموارد المائية، وزارة الصحة)، ضمن إطار وطني موحد يضمن التكامل والكفاءة وسرعة الاستجابة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير نظام وطني متعدد المخاطر للإنذار المبكر، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والحد من آثار الكوارث، وتعزيز القدرة الوطنية على الاستجابة المبكرة والتعافي.