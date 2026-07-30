وزارة التربية والتعليم تفتح باب التقدم لشغل وظائف في مديرية الدعم والتوريد من داخل الملاك

دمشق-سانا



أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية ممثلة بمديرية التنمية الإدارية، اليوم الأربعاء، فتح باب استقبال طلبات العاملين من داخل الملاك حصراً، الراغبين في إشغال عدد من المراكز والوظائف الشاغرة لدى مديرية الدعم والتوريد في الإدارة المركزية، وذلك وفق المؤهلات والشروط المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي.



وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن الوظائف المعلن عنها تشمل: رئيس دائرة المشتريات، ورئيس قسم، وأربعة إداريين، وسبعة فنيين في اختصاصات الكهرباء، والتدفئة والتكييف، والتمديدات الصحية، والحدادة، إضافة إلى خمسة سائقين، وعشرة مستخدمين.



وبينت الوزارة أن شاغر رئيس القسم مخصص لحملة الإجازة الجامعية في الهندسة الكهربائية اختصاص إلكترونيات واتصالات أو شهادة المعهد التقاني أو ما يعادلها، بينما يشترط للتقدم إلى وظيفة رئيس دائرة المشتريات حيازة إجازة جامعية في الاقتصاد أو الحقوق أو إدارة الأعمال.



كما أشارت إلى أن وظائف الإداريين مخصصة لحملة الإجازات الجامعية في اختصاصات الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والمعلوماتية، والمعمارية، والمدنية، إضافة إلى الاقتصاد، والحقوق، وإدارة الأعمال، في حين تتطلب الوظائف الفنية شهادة معهد تقاني أو ما يعادلها، أو شهادة ثانوية صناعية أو مهنية بحسب الاختصاص.



وأضافت الوزارة أن التقدم إلى وظيفة السائق يتطلب حيازة شهادة سوق عمومي، إلى جانب شهادة التعليم الأساسي أو الابتدائي، بينما يشترط لشغل وظيفة المستخدم شهادة التعليم الأساسي أو الابتدائي.



ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى تعبئة طلباتهم إلكترونياً عبر الرابط المخصص وذلك بعد الاطلاع على بطاقات الوصف الوظيفي والتأكد من استيفاء الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة.

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وكانت أقرت لجنة إقرار البُنى التنظيمية، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، الهياكل التنظيمية الجديدة لوزارة التربية، بما يشمل الإدارة المركزية ومديريات التربية والمجمعات التربوية في المحافظات.