ورشة تدريبية في حلب حول نظام “HeRAMS” لمراقبة توفر المواد والخدمات الصحية

حلب-سانا

نظمت مديرية الصحة في محافظة حلب اليوم الإثنين، ورشة تدريبية متخصصة حول نظام مراقبة توفر المواد والخدمات الصحية “HeRAMS”، في مشفى ابن الرشيد بالمدينة، بمشاركة كوادر طبية وإدارية من المشافي والمراكز الصحية في المحافظة.



وأوضحت رئيسة دائرة الإحصاء ومديرة برنامج “HeRAMS” في وزارة الصحة سماح الخيمي في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة تستمر خمسة أيام، وتهدف إلى تدريب العاملين في القطاع الصحي على آليات إدخال، وتحليل بيانات المرافق الصحية، بما يشمل المشافي والمراكز الصحية، وعلى مختلف المستويات الإدارية.

وبيّنت الخيمي أن البرنامج يُعنى بمتابعة واقع البنية التحتية للمرافق الصحية، ويوفر الموارد البشرية والخدمات الطبية، بما ينسجم مع التقارير والإحصاءات المعتمدة في وزارة الصحة، مشيرةً إلى تطوير مفاهيم البرنامج للانتقال من إطار الاستجابة السريعة المرتبط بالأزمات إلى نظام معلومات صحية روتيني ومستدام يضمن استمرارية البيانات ودقتها.

من جانبه، أشار مدير مركز يوسف العظمة الصحي الدكتور عبد الرحمن المتوالي في تصريح مماثل، إلى أهمية الورشة في تعزيز كفاءة الكوادر الصحية في مجال تقييم الموارد والخدمات، لافتاً إلى أن نظام “HeRAMS” يوفّر قاعدة بيانات شاملة حول واقع المراكز الصحية والتجهيزات والأدوية والكوادر الطبية، ما يسهم في تكوين رؤية متكاملة لدى وزارة الصحة حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المناطق.





بدورها، أشارت مسؤولة الإحصاء في مركز الزبدية الصحي مرفت محيو، إلى أن الورشة أتاحت للمشاركين فهماً أعمق لآليات إعداد التقارير الصحية وتوثيق البيانات بدقة، ولا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية للمراكز الصحية، ومصادر المياه والشبكات والخدمات المتوفرة وآليات توثيقها ضمن النظام.



ويُعد نظام “HeRAMS” من الأنظمة المعتمدة لرصد جاهزية المرافق الصحية، ويوفر الخدمات والموارد البشرية والتجهيزات الطبية، بما يدعم اتخاذ القرارات الصحية المبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.



وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير نظم المعلومات الصحية، وتعزيز دقة البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمرافق الطبية، بما يسهم في تحسين التخطيط الصحي، وتقييم الاحتياجات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

