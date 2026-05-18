محافظ الرقة يبحث مع المزارعين ملف تسعير القمح ويؤكد متابعة مطالب الفلاحين

عقد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع ممثلين عن مزارعي المحافظة لبحث واقع تسعير القمح والتحديات التي يواجهها المزارعون خلال الموسم الزراعي ‏الحالي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف سعر القمح، وحرص المحافظة على دعم الفلاحين والاستماع إلى مطالبهم.



وأكد المحافظ أن ملف سعر القمح يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة، باعتباره ركيزة أساسية للحياة في محافظة الرقة، وأحد أعمدة أمنها الغذائي، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لنقل مطالب الفلاحين ومتابعتها، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المزارعين.



ودعا المحافظ إلى التحلي بالصبر والتعاون خلال هذه المرحلة، والعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يسهم في دعم الاستقرار، وحماية مصالح الفلاحين وأبناء المحافظة.



وكانت الرقة وعدد من المحافظات الأخرى شهدت أمس واليوم وقفات احتجاجية على قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى بمبلغ 46000 ليرة سورية للطن الواحد، وسط مطالبات بإعادة النظر في التسعيرة، بما يتناسب مع تكاليف الزراعة والإنتاج.

