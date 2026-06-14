مهجّر من اللاذقية يؤسس مشروعه الخاص بإعداد المعجنات التركية بعد عودته  

اللاذقية-سانا



تتواصل جهود الشاب يوسف صاره في تأسيس مشروعه الخاص بإعداد المعجنات التركية في مدينة اللاذقية، بعد سنوات التهجير وعودته لاستثمار الخبرة التي اكتسبها خلال عمله في تركيا، ليؤمّن من خلالها مصدر دخل مستقر وحياة مهنية جديدة.

وبيّن صاره في تصريح لمراسل سانا، أن مشروعه المتخصص بمعجنات السيميت التركي حقق انتشاراً سريعاً خلال أقل من عام، ما مكّنه من افتتاح فرعين؛ الأول في حي علي الجمال، والثاني في وسط المدينة بعد شهرين فقط، كاشفاً عن تحضيراته لافتتاح فرعين إضافيين قريباً، بهدف توسيع نشاطه ليشمل مختلف أحياء اللاذقية.



وأوضح أن الفكرة جديدة على المدينة، وقد لاقت إقبالاً واسعاً بفضل نقل النكهة التركية بدقة إلى الزبائن، من خلال استخدام مواد تركية أساسية في صناعة المعجنات، مثل الطحين والخميرة وغيرها.



ويقدّم المشروع أصنافاً متعددة تشمل: الشطر السادة المقرمش، والتريغلا بالزبدة، وحشوات الزيتون والجبنة والبطاطا، إضافة إلى السجق بنكهة قريبة من النكهة السورية، والبرك باللحمة والجبنة والبطاطا، مع خطط للتوسع نحو إنتاج الحلويات التركية بمختلف أنواعها.



واستعاد صاره ذكرياته في جبل التركمان قبل مغادرته إلى تركيا، معبّراً عن سعادته بالعودة إلى مدينته، وبدء مشروع يحقق له دخلاً يضمن حياة كريمة، ويعزز طموحه في الاستمرار والتوسع.



وتُعد قصة الشاب صاره واحدة من قصص العودة التي تحولت إلى مشاريع إنتاجية ناجحة، تُبرز دور المهارات المكتسبة في خلق فرص عمل وتحريك النشاط الاقتصادي المحلي، مدفوعة بالإصرار على بدء حياة جديدة أكثر استقراراً.