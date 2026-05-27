الموارد المائية في الرقة: تدخلات عاجلة لمواجهة ارتفاع منسوب الفرات وحماية الأهالي والممتلكات

الرقة-سانا

أكد معاون مدير الموارد المائية في الرقة عمار العيسى أن المديرية تدخلت عبر ورشاتها المناوبة وآلياتها، عقب الارتفاع المتزايد في منسوب مياه نهر الفرات وغمره عدداً من منازل المواطنين القاطنين على ضفاف النهر في منطقة حويجة السوافي بالجهة الجنوبية للنهر.

وأوضح العيسى في تصريح لمراسل سانا أن المديرية تلقت بلاغات من الأهالي بضرورة التدخل السريع حيث تم على الفور إرسال آلية “باكر” إلى الموقع، والبدء بفتح عبارات مخالفة كانت تعيق تصريف المياه وتتسبب بتجمعها في المنطقة.

وأشار العيسى إلى أن الورشات الفنية تواصل أعمالها الميدانية لتصريف المياه والتخفيف من معاناة الأهالي، والحد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب النهر.

وبيّن أن الفريق المناوب في مديرية الموارد المائية، مع كامل آلياته وتجهيزاته، في حالة جاهزية على مدار 24 ساعة للاستجابة لأي طارئ وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في المناطق المتضررة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن حالة الاستنفار التي تشهدها الجهات الخدمية في محافظة الرقة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وزيادة كميات التصريف المائي حيث تواصل الورشات الفنية تنفيذ تدخلات ميدانية عاجلة لحماية المناطق السكنية والأراضي الزراعية القريبة من مجرى النهر، والحد من الأضرار المحتملة على الأهالي والممتلكات.