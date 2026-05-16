انطلاق مهرجان الأكل والتسوق السادس على الكورنيش البحري بطرطوس

طرطوس-سانا

انطلقت على الكورنيش البحري في مدينة طرطوس، أمس الجمعة، فعاليات مهرجان الأكل والتسوق السادس، بمشاركة واسعة من الشركات الوطنية والفعاليات التجارية والغذائية.

وأوضح مدير عام شركة ديزرت روز للمعارض والمؤتمرات، فاروق جاكيش في تصريح لـ سانا، أن المهرجان يُقام سنوياً على الكورنيش البحري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويضم نحو 85 شركة وطنية من مختلف المحافظات السورية، إضافةً إلى شركات مستوردة، وعدد من المطاعم والمطابخ الشرقية.

وأشار جاكيش، إلى أن أبرز ما يميز المهرجان هو الحسومات والعروض التي تقدمها الشركات المشاركة بمناسبة العيد، مؤكداً أن هذه التخفيضات تشكل تدخلاً إيجابياً لصالح المواطن، وتنعكس بشكل مباشر على أرض الواقع من خلال الأسعار المناسبة وتنوع المنتجات.

بدوره، أكد مدير مديرية سياحة طرطوس، بسام عباس، أن المهرجان يشكل بداية لسلسلة من المهرجانات والأنشطة والفعاليات التي ستقام خلال موسم صيف 2026، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات في الترويج السياحي لمحافظة طرطوس، وتنشيط الحركة الاقتصادية فيها، لافتاً إلى أن المحافظة تستعد لموسم سياحي متميز.

من جهته بيّن ممثل إدارة المنطقة في طرطوس، محمود الشامي، أن المهرجان يتميز بحسن الإعداد والتنظيم وتنوع المحتويات، كما يوفر منتجات استهلاكية بأسعار مناسبة، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وقالت رنيم طريفي، وهي ممثلة إحدى شركات المواد الغذائية المشاركة: إن المشاركة في المهرجان تسهم في تعزيز حضور الشركات، إلى جانب تقديم عروض وتخفيضات يستفيد منها الزوار، فيما أشار سامر قنبرجي، مسؤول المعارض في الشركة السورية للصناعات الكيميائية، إلى أن المشاركة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والمستهلك السوري، من خلال تقديم حسومات تتراوح بين 1 و15 بالمئة، إضافةً إلى توزيع الهدايا على الزوار.

وفي المقابل أكدت أمل حسين، إحدى زائرات المهرجان، أن المهرجان يوفر مختلف المواد الاستهلاكية بأسعار مناسبة.

ويستمر المهرجان لمدة عشرة أيام، من الـ 15 وحتى الـ 24 من أيار الجاري، وذلك يومياً من الساعة السادسة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.