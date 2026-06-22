وزير الإعلام يبحث مع محافظ الرقة واقع العمل الإعلامي في ‏المحافظة

الرقة-سانا
التقى وزير الإعلام خالد زعرور يرافقه وفد من الوزارة، محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، وذلك في إطار سلسلة الجولات التي يجريها في المحافظات السورية، للاطلاع على واقع العمل الإعلامي، ومتابعة أداء المؤسسات الإعلامية.
وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة واقع العمل الإعلامي في محافظة الرقة وسبل تطويره.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير زعرور إعلاميي المحافظة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، بما يسهم في تطوير الأداء الإعلامي، وتعزيز دوره في نقل قضايا المجتمع ومواكبة مختلف الأنشطة والفعاليات في المحافظة.