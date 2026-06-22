وزير الإعلام يبحث مع محافظ الرقة واقع العمل الإعلامي في ‏المحافظة

الرقة-سانا‏

التقى وزير الإعلام خالد زعرور يرافقه وفد من الوزارة، محافظ ‏الرقة عبد الرحمن سلامة، وذلك في إطار سلسلة ‏الجولات التي ‏يجريها في المحافظات السورية، للاطلاع على ‏واقع العمل ‏الإعلامي، ومتابعة أداء المؤسسات الإعلامية‎.‎

وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة واقع العمل الإعلامي في ‏محافظة ‏الرقة وسبل تطويره‎.‎

ومن المقرر أن يلتقي الوزير زعرور إعلاميي المحافظة للاستماع ‏إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومناقشة أبرز التحديات ‏التي تواجههم، بما ‏يسهم في تطوير الأداء الإعلامي، وتعزيز ‏دوره في نقل قضايا ‏المجتمع ومواكبة مختلف الأنشطة ‏والفعاليات في المحافظة‎.‎

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