استمرار أعمال صيانة 7 سفن في ميناء بانياس بكفاءة فنية عالية

طرطوس-سانا

يشهد ميناء بانياس نشاطاً متزايداً في مجال صيانة وتجهيز السفن، ما يعكس الثقة الكبيرة بالخبرات الوطنية والورشات الفنية العاملة في الميناء، وقدرتها على تنفيذ المهام وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عمليات الصيانة تشمل تغيير الصفة الفنية، بتحويل السفن من ناقلات بضائع عامة وسائبة إلى سفن مخصصة لنقل الماشية، والإصلاحات الهيكلية عبر صيانة البنية الإنشائية والمحركات والمعدات الفنية، إلى جانب الصيانة الدورية التي تتضمن تجهيزات السطح والأنظمة الميكانيكية لضمان جاهزية الإبحار.

وشهد الميناء نشاطاً في أعمال صيانة السفن وتحويلها بعد تحرير سوريا، في مؤشر واضح على الثقة المتزايدة التي تحظى بها الورشات العاملة في الميناء وقدرتها على تنفيذ مختلف أعمال الصيانة بكفاءة عالية، ووفق المعايير الفنية المعتمدة.

وتجري حالياً عمليات صيانة لسبع سفن في أرصفة الميناء، وفق الأصول والمعايير الدولية المتبعة خلال عمليات الصيانة والتحويل، بما يضمن نجاح العمليات بالشكل الأمثل، وفق مخططات مدروسة ومصدقة من دولة العلم للسفن التي تُجري الصيانة، وهيئات التصنيف الفنية المرتبطة.

وتتفاوت المدد الزمنية لعمليات الصيانة والتحويل بين عشرة أيام وعدة أشهر، وذلك بحسب حجم المهام المطلوبة، مع استمرار توافد سفن جديدة للاستفادة من الخدمات التنافسية التي يقدمها المرفأ.

وتتزامن عمليات صيانة السفن مع أعمال تأهيل البنية التحتية للمرفأ، تشمل مبنى الإدارة وتجهيزات المراقبة والنقاط الخدمية على الأرصفة، متمثلة بنقاط تزويد المياه والتيار الكهربائي ومرابط السفن وغيرها.

وتقدم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التسهيلات كل لتطوير أعمال السفن وزيادة استيعاب الميناء، إلى جانب تركيزها على استقطاب اليد الماهرة التي تتمتع فيها ورشات المرفأ.