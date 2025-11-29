اختتام الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بدمشق

دمشق-سانا

اختُتمت اليوم في دمشق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي تحت شعار “معاً نبني”، وذلك للمرة الأولى في سوريا.

وجاء تنظيم الفعالية بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومنظمة “ستارت أب سوريا”، واستضافها نادي شوترز في منطقة المزة.

وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في كلمة له، أن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال شكلت فرصة حقيقية لعودة العالم إلى سوريا، ودعم رواد الأعمال السوريين في إطلاق مشاريعهم، والنهوض بهذا القطاع والشركات الناشئة، والاستفادة من الخبرات المشاركة، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل.

وبين مدير الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الدكتور سنان حتاحت، في تصريح لسانا، أن فعاليات الأسبوع جمعت السوريين المقيمين داخل البلاد وخارجها، لتبادل الأفكار وفتح آفاق التوسع خارج الأراضي السورية، وإعادة دمج الشركات السورية التي نشطت في الخارج إلى السوق المحلي.

وأشار الشريك الإداري لشركةTermendom الاستشارية اللبنانية لبناء المنظومة الريادية رامي بو جودة، في تصريح مماثل، إلى حرص شركته على دعم ريادة الأعمال في سوريا، من خلال الاطلاع على المشاريع التي يعمل عليها رواد الأعمال السوريون، وتبادل الخبرات مع المختصين من الخارج، والتعلم واستكشاف طرق وأساليب جديدة لتطوير هذا القطاع.

وتخلل الفعالية تكريم عدد من رواد ورائدات الأعمال والشركات الناشئة والريادية.

وشملت فعاليات الأسبوع الريادي أكثر من 75 نشاطاً موزعاً على 25 مدينة وبلدة في مختلف المحافظات، بهدف إبراز روح الابتكار لدى السوريين، والتعريف بدور ريادة الأعمال في دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وتسليط الضوء على المشاريع الريادية، وريادة المرأة، والتمويل والاستثمار، والأثر المجتمعي.

وهدفت فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW)، إلى إبراز روح الابتكار لدى السوريين، والتعريف بدور ريادة الأعمال في دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وتسليط الضوء على المشاريع الريادية، وريادة المرأة، والتمويل والاستثمار، والأثر المجتمعي.