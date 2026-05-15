وزير الداخلية يعلن توقيف اللواءين المجرمين واصل العويد وإبراهيم محلا

دمشق-سانا

أعلن وزير الداخلية أنس خطاب إلقاء القبض على المجرمين، اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان، واللواء الطيار إبراهيم محلا رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية.

وأشار خطاب عبر منصة (X) إلى أن المجرمَين العويد ومحلا هما من رموز النظام الدموي البائد.

وتواصل وزارة الداخلية عملياتها لملاحقة مسؤولي النظام البائد المتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، بهدف تقديمهم إلى القضاء المختص وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وكانت الوزارة ألقت خلال الأيام الأخيرة القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية، واللواء عدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، واللواء وجيه العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية للمجرم الفار بشار الأسد، والعميد الركن خردل أحمد ديوب رئيس فرع المخابرات الجوية في درعا، والعميد سهيل فجر حسن، والنقيب عمر أحمد المطر رئيس قسم المداهمة في كلٍّ من فرع أمن الدولة وفرع الخطيب، وغيرهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار مسار العدالة الانتقالية الذي يضمن حقوق الضحايا وأسرهم، ويعيد الاعتبار لسيادة القانون، ويؤكد التزام الدولة بمحاسبة كل من تورّط في الجرائم مهما كانت رتبته أو موقعه.