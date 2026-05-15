جراء منخفض جوي.. انخفاض درجات الحرارة وأجواء ماطرة وسديمية في مناطق ‏متفرقة من سوريا

دمشق-سانا
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الجمعة، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2-4 درجات مئوية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، وخاصة على الساحلية والشمالية والجزيرة والوسطى، تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبّات البرد أحياناً، فيما يكون ليلاً مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً في المرتفعات الجبلية.
وتشهد البلاد هبات رياح قوية تتراوح ما بين 65 و80 كم/ساعة على المناطق الوسطى والجنوبية والبادية ومرتفعات الساحل، بينما تكون بين 50 و 65 كم/في بقية المناطق.
وتؤدي هذه الرياح لإثارة الأتربة والغبار لتتحول الأجواء إلى سديمية مغبرة قليلاً إلى سديمية على المناطق الجنوبية والوسطى، ومغبرة على المناطق الشرقية والجزيرة، مع فرص تشكل عواصف غبارية كثيفة على تلك المناطق، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
وفي تصريح سابق لـ سانا بين اختصاصي التأهب في وحدة الإنذار المبكر والتأهب بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مازن قره بيلو، أن سوريا تتأثر بمنخفض جوي من ليل وفجر اليوم الجمعة حيث تكون ذروته، والذي يترافق برياح قوية وهطولات مطرية، بينما تضعف الهطولات يوم السبت مع بقاء الفرصة حاضرة لزخات مطرية على الساحل ومحافظة الحسكة، بالتزامن مع استمرار نشاط للرياح.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|15/26
|ريف دمشق
|12/21
|القنيطرة
|15/21
|درعا
|16/25
|السويداء
|12/23
|حمص
|17/22
|حماة
|16/25
|اللاذقية
|20/23
|طرطوس
|17/24
|حلب
|16/24
|إدلب
|15/20
|دير الزور
|17/29
|الرقة
|18/27
|الحسكة
|17/29