جراء منخفض جوي.. انخفاض درجات الحرارة وأجواء ماطرة وسديمية في مناطق ‏متفرقة من سوريا

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الجمعة، لتصبح أدنى من معدلاتها ‏السنوية بنحو 2-4 درجات مئوية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً إلى غائم ‏أحياناً، مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، وخاصة على الساحلية ‏والشمالية والجزيرة والوسطى، تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبّات البرد ‏أحياناً، فيما يكون ليلاً مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً في المرتفعات الجبلية.‏

وتشهد البلاد هبات رياح قوية تتراوح ما بين 65 و80 كم/ساعة على المناطق الوسطى ‏والجنوبية والبادية ومرتفعات الساحل، بينما تكون بين 50 و 65 كم/في بقية المناطق.‏

وتؤدي هذه الرياح لإثارة الأتربة والغبار لتتحول الأجواء إلى سديمية مغبرة قليلاً إلى ‏سديمية على المناطق الجنوبية والوسطى، ومغبرة على المناطق الشرقية والجزيرة، مع ‏فرص تشكل عواصف غبارية كثيفة على تلك المناطق، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ‏ارتفاع الموج.‏

وفي تصريح سابق لـ سانا بين اختصاصي التأهب في وحدة الإنذار المبكر والتأهب بوزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث مازن قره بيلو، أن سوريا تتأثر بمنخفض جوي من ليل وفجر ‏اليوم الجمعة حيث تكون ذروته، والذي يترافق برياح قوية وهطولات مطرية، بينما ‏تضعف الهطولات يوم السبت مع بقاء الفرصة حاضرة لزخات مطرية على الساحل ‏ومحافظة الحسكة، بالتزامن مع استمرار نشاط للرياح.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: