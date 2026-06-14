موارد اللاذقية تواصل تأمين تدفقات نبع السن وتدير الموازنة المائية لضمان استقرار الري

اللاذقية-سانا



باشرت مديرية الموارد المائية في اللاذقية تنفيذ برامجها المائية للموسم الزراعي الحالي، عبر تأمين تدفقات مياه نبع السن إلى شبكات الري في ريف جبلة، ضمن إجراءات فنية تهدف إلى استقرار العملية الزراعية، وتلبية احتياجات المساحات المستفيدة.



وأوضح مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس محمود القدار، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، ‏أن نسبة التخزين في السدود بلغت نحو 88.6 بالمئة، ما يبشّر بموسم زراعي جيد ويؤمّن احتياجات المشاريع المروية التي تقارب 43 ألف هكتار، بمقنن مائي يتراوح بين 0.5 و0.6 ليتر/هكتار/ثانية.



وبيّن القدار أن وصول المياه إلى مختلف المناطق، بما فيها المرتفعة ونهايات الشبكات، يتم عبر تشغيل محطات الضخ وفق المعطيات الفنية والتصميمية لكل مشروع، إلى جانب اعتماد برنامج توزيع مدروس لمياه الري يضمن العدالة والكفاءة بين الأراضي المستفيدة.



وأشار إلى أن إدارة الموازنة المائية تعتمد على دراسة مستمرة للمخزون المتاح وتوزيعه وفق قرارات لجنة الري الرئيسية في المحافظة، بحيث تُنظَّم كميات المياه، بما يتناسب مع احتياجات المحاصيل وطبيعة المناطق، وبما يضمن استمرارية الري خلال فترات الذروة الصيفية.



وفيما يتعلق بالجاهزية الفنية، أكد القدار انتهاء أعمال الصيانة الدورية لمحطات الضخ وشبكات الري وفق الخطط المعتمدة، مبيناً أن المؤشرات الفنية تؤكد جاهزية المحطات للعمل بكفاءة عالية، ما يقلل من احتمالات الانقطاعات الطارئة، وأضاف: إن معالجة الأعطال عند حدوثها تتم فوراً وفق الإمكانات المتاحة، مع تعويض المساحات المتأثرة بما يعادل فترة الانقطاع.



وتأتي هذه الجهود ضمن خطط وزارة الطاقة لإدارة الموارد المائية بكفاءة، بما يضمن استدامة تزويد القطاع الزراعي باحتياجاته، دعماً للإنتاج المحلي، وتعزيزاً للأمن المائي.