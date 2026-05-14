الوزير الشيباني يشيد بحفاوة الاستقبال في المغرب ويؤكد تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية

دمشق-سانا

أشاد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما خلال زيارته إلى المملكة المغربية، معرباً عن خالص الامتنان والتقدير لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على اللقاءات الأخوية التي عكست عمق العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير الشيباني وفق ما نسره على منصة إكس اليوم الخميس أن الاجتماعات التي عُقدت شكّلت محطة مضيئة لتعزيز آفاق التعاون والتكامل، معرباً عن الأمل في أن تسهم في ترسيخ شراكة استراتيجية راسخة تخدم مصالح الشعبين وتفتح آفاقاً أوسع للتقدم والازدهار المشترك.

وكان الوزير الشيباني أعلن في وقت سابق اليوم افتتاح السفارة السورية لدى المغرب مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح السفارة المغربية لدى سوريا خلال زيارة الوزير بوريطة إلى دمشق لاحقاً.

وأوضح وزير الخارجية أن العلاقة السورية المغربية تسير بشكل تصاعدي، وسيواصل البلدان دفعها باتجاه الأمام.

