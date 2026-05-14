افتتاح مسجد المصطفى في حي السد بمدينة الرستن بعد ترميمه وتأهيله

افتتحت شعبة أوقاف الرستن وتلبيسة في مديرية أوقاف حمص اليوم الخميس مسجد المصطفى في حي السد شمال المدينة بعد ترميمه وتأهيله، ليعود بعد توقف دام نحو خمسة عشر عاماً بسبب تعرضه للقصف والتخريب من قبل النظام البائد.

وأكد رئيس شعبة أوقاف الرستن وتلبيسة مهند أيوب ‏في تصريح لمراسل سانا أن المسجد له مكانة خاصة لدى أهالي الرستن، فهو يرتبط بذكريات مؤلمة حيث حوله النظام البائد إلى مقر عسكري ومصدر لرعب الأهالي، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.





وأضاف أيوب: إن إعادة افتتاح المسجد اليوم تمثل تحولاً من مكان كان يُطلق منه القتل والرعب، إلى مكان ينبعث منه النور والدعوات والصلوات، مشيراً إلى أن موقع المسجد على بوابة سد الرستن يجعله نقطة جذب للزوار.

بدوره أشار أحمد محمد طلاس رئيس لجنة إصلاح مسجد المصطفى إلى أن فكرة إعادة ترميم المسجد جاءت بالتشاور مع أهالي الحي، وتم جمع التبرعات اللازمة لإعادة تأهيله، رغم الصعوبات التي واجهتها اللجنة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء مؤكداً أن العمل استغرق وقتاً وجهداً لترميم المسجد بشكل كامل لضمان استفادة المصلين من كل الخدمات.





من جانبه أعرب أحمد سليمان طلاس أحد سكان الحي عن الفرح بإقامة صلاة الجمعة فيه بعد توقفها لأكثر من خمسة عشر عاماً حيث كانت تقتصر الصلوات على اليومية فقط بعد تحرير المدينة من النظام البائد، مثمناً جهود كل من ساهم في ترميم وافتتاح المسجد.