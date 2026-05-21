درعا.. حل مشكلة التغذية الكهربائية لمشفى الحراك الوطني وبحث توسيع ‏الخدمات الطبية

درعا-سانا‌‎

خُصص الاجتماع الموسع الذي انعقد في مبنى مجلس مدينة الحراك بريف ‏درعا الشرقي اليوم الخميس، لتعزيز وتوسيع الخدمات في المشفى الوطني ‏وتجاوز صعوبات العمل‎.‎

وناقش المجتمعون موضوع التغذية الكهربائية المعفاة من التقنين لصالح ‏المشفى، وبعض صعوبات العمل المتعلقة بتأمين أسطوانات أكسجين بشكل ‏كافٍ، وصيانة المصعد لتخديم المرضى من كبار السن، وتأمين مستلزمات ‏ومواد غسيل الكلى، وترميم النقص بالكوادر الطبية والفنية والتمريضية‎.‎

واتفق الحضور على رفع مذكرة خاصة بالمطالب إلى مديرية الصحة لتلبيتها ‏وفق الإمكانات المتاحة‎،‏ تأمين التغذية الكهربائية لـ مشفى الحراك، وقال مدير منطقة إزرع عماد الحريري لـ سانا: إن لدى المديرية لقاءات دورية ‏في مدينة الحراك لمعالجة المشاكل الخدمية، وإن لقاء اليوم خصص لمناقشة ‏واقع المشفى الوطني بالحراك، وما تم تداوله على منصات التواصل ‏الاجتماعي حول انقطاع التغذية الكهربائية المعفاة من التقنين عن المشفى.‏

وأوضح أنه تمت معالجة موضوع الكهرباء وتأمينها بشكل مؤقت من خلال ‏إيصالها للمشفى دون انقطاع من مركز تحويل قريب، ريثما يتم تنفيذ الحل ‏الدائم بتأمين محولة كهربائية خاصة بالمشفى‎. ‎

وأضاف الحريري: إن منطقة إزرع تعمل بالتعاون مع كل الجهات على ‏توسيع الخدمات الصحية المجانية المقدمة للمواطنين‎.‎

بدوره، أشار مدير مشفى الحراك الوطني عبد السلام الحراكي إلى أن المشفى ‏يقدم الخدمة لنحو 350 ألف مواطن يقطنون في الحراك ومحيطها، ما ‏يستوجب تأمين احتياجاته الضرورية، وحل كل صعوبات العمل بالتعاون ما ‏بين كل الجهات‎.‎

وأطلق المجتمع المحلي في مدينة الحراك حملة جمع تبرعات عام 2022 ‏لإعادة تأهيل المشفى وتزويده بالتجهيزات الضرورية، كما تم بعد العام ‌‏2025 تزويد المشفى ببعض أجهزة غسيل الكلى لتخديم المرضى وتخفيف ‏أعباء التنقل عنهم‎.‎