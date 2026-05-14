المواصلات الطرقية تبدأ تأهيل عبارات طريق سلمية–الشيخ هلال–أثريا بريف حماة

بدأ فرع حماة ‏في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أعمال إعادة تأهيل العبارات على طريق سلمية–الشيخ هلال–أثريا، في إطار تحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على هذا المحور الحيوي.



وأوضح مدير الفرع المهندس بشار هواري في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الخميس، أن الورشات باشرت أعمالها، ويجري حالياً استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ تحويلة طرقية مؤقتة، بما يتيح الكشف على المقطع المتضرر الذي تم ردمه بصورة إسعافية.



ولفت هواري إلى أن الأعمال تُنفذ وفق أولويات فنية تهدف إلى معالجة المواقع الأكثر تأثراً، وضمان استدامة الطريق على المدى الطويل، مبيناً أن فرق العمل تتابع تنفيذ المشروع بشكل متواصل لضمان إنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة وفي المدد الزمنية المحددة، بما ينعكس إيجاباً على سلامة مستخدمي الطريق والخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد هواري أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المؤسسة الرامية إلى رفع جاهزية شبكة الطرق وتحسين كفاءتها وتعزيز عوامل السلامة المرورية، بما يضمن استمرارية الحركة، وتأمين تنقل المواطنين بصورة آمنة.



وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في نيسان الماضي بفيضانات وسيول أدت إلى جرف أجزاء من طريق سلمية–الشيخ هلال–أثريا الذي يعد من المحاور الطرقية المهمة في المنطقة، ويشهد حركة مرور مستمرة لوسائط النقل والشاحن