وزارة الطوارئ تواصل استجابتها الإنسانية في الرقة إثر ارتفاع منسوب ‏الفرات

الرقة-سانا
تواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، تنفيذ استجابتها الإنسانية للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة الرقة، من خلال توزيع المساعدات الإغاثية في المناطق المتضررة.
وأوضح محمد حمادة من إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ”UNHCR” بالتنسيق مع إدارة الإغاثة الطارئة في الوزارة، وزعت 240 سلة مواد غير غذائية على العائلات في مخيم اليوناني بمدينة الرقة، بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
وأشار حمادة إلى أن فرق الاستجابة عملت على تقييم الأضرار والاحتياجات الميدانية في مختلف المناطق المتأثرة، مبيناً أنه تم استهداف جميع العائلات المتضررة بتوزيع المساعدات، إضافة إلى سلل المواد غير الغذائية للعائلات التي تحتاج إلى دعم إضافي في مجال الإيواء والاحتياجات الأساسية.
وبيّن أن التنسيق المشترك بين وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والمنظمات الإنسانية الشريكة، أسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ووصول المساعدات إلى مستحقيها، بما يخفف من آثار الظروف الطارئة على الأهالي، ويعزز قدرتهم على مواجهة تداعيات ارتفاع منسوب المياه.
وعقدت إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الـ 3 من شهر حزيران الجاري اجتماعاً تنسيقياً في محافظة الرقة، بمشاركة ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية، بهدف تعزيز وتنسيق الاستجابة الإنسانية الطارئة للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات.