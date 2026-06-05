وزارة الطوارئ تواصل استجابتها الإنسانية في الرقة إثر ارتفاع منسوب ‏الفرات

IMG 1600 وزارة الطوارئ تواصل استجابتها الإنسانية في الرقة إثر ارتفاع منسوب ‏الفرات

الرقة-سانا‏

تواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع المنظمات الدولية ‏والمحلية، تنفيذ استجابتها الإنسانية للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب ‏مياه نهر الفرات في محافظة الرقة، من خلال توزيع المساعدات الإغاثية في ‏المناطق المتضررة.‏

وأوضح محمد حمادة من إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن هيئة مار أفرام السرياني ‏البطريركية للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ‌‏”‏UNHCR‏” بالتنسيق مع إدارة الإغاثة الطارئة في الوزارة، وزعت 240 ‏سلة مواد غير غذائية على العائلات في مخيم اليوناني بمدينة الرقة، بهدف ‏تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة. ‏

وأشار حمادة إلى أن فرق الاستجابة عملت على تقييم الأضرار والاحتياجات ‏الميدانية في مختلف المناطق المتأثرة، مبيناً أنه تم استهداف جميع العائلات ‏المتضررة بتوزيع المساعدات، إضافة إلى سلل المواد غير الغذائية للعائلات ‏التي تحتاج إلى دعم إضافي في مجال الإيواء والاحتياجات الأساسية.‏

وبيّن أن التنسيق المشترك بين وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والمنظمات ‏الإنسانية الشريكة، أسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ووصول المساعدات إلى ‏مستحقيها، بما يخفف من آثار الظروف الطارئة على الأهالي، ويعزز قدرتهم ‏على مواجهة تداعيات ارتفاع منسوب المياه.‏

وعقدت إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الـ 3 ‏من شهر حزيران الجاري اجتماعاً تنسيقياً في محافظة الرقة، بمشاركة ‏ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية، بهدف تعزيز وتنسيق ‏الاستجابة الإنسانية الطارئة للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب نهر ‏الفرات.‏

IMG 1592 وزارة الطوارئ تواصل استجابتها الإنسانية في الرقة إثر ارتفاع منسوب ‏الفرات
IMG 1593 وزارة الطوارئ تواصل استجابتها الإنسانية في الرقة إثر ارتفاع منسوب ‏الفرات
IMG 1594 وزارة الطوارئ تواصل استجابتها الإنسانية في الرقة إثر ارتفاع منسوب ‏الفرات
IMG 1597 وزارة الطوارئ تواصل استجابتها الإنسانية في الرقة إثر ارتفاع منسوب ‏الفرات
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