اجتماع موسع لأئمة وخطباء دمشق لتعزيز الوسطية وتطوير العمل الدعوي

دمشق-سانا

انعقد في مسجد الشيخ عبد الكريم الرفاعي بدمشق اجتماع موسع يضم أئمة وخطباء مساجد دمشق، وذلك بحضور مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية الشيخ عبد الرحيم عطون ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإفتاء الأعلى.

وأفادت وزارة الأوقاف السورية على قناتها على التلغرام اليوم الخميس بأن اللقاء تناول أهمية دور المسجد في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز وحدة المجتمع وتماسكه، إضافةً إلى بحث سبل تطوير العمل الدعوي والارتقاء بأداء لجان شؤون المساجد بما يعزز رسالتها الإيمانية والخدمية في المجتمع.

وأكد الحضور أهمية الخطاب الديني الواعي في هذه المرحلة، ودور الأئمة والخطباء في تعزيز القيم الجامعة وترسيخ روح المسؤولية والانتماء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتكريس دور المؤسسات الدينية في بناء المجتمع وترسيخ مقوماته الوطنية، وهو امتداد لسلسلة لقاءات تؤكد على دور المسجد كمنارة للوعي والوسطية.